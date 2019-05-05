В Британии начался процесс о выдаче Джулиана Ассанжа США
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В лондонском Вестминстерском магистратском суде в четверг началось рассмотрение запроса США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В ходе первого процедурного слушания, продолжавшегося около 10 минут, Ассанж заявил, что «не хочет быть экстрадированным за журналистскую деятельность, которая получила много наград и защитила многих людей». Основатель WikiLeaks выступал по видеосвязи из тюрьмы Бельмарш: днем ранее его приговорили к 50 неделям (350 дням) тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог.
В 2010 г. власти Швеции обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах, после чего его задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. В 2012 г. Ассанж запросил политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и таким образом «скрылся от британского правосудия», сказала судья Дебора Тейлор в ходе заседания.
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