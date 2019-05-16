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Федермессер ответила на призыв Навального отказаться от выборов в Мосгордуму

Основатель фонда «Вера» Анна Федермессер ответила на просьбу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального отказаться от участия в выборах в Мосгордуму по 43-му округу. В этом же округе планирует выдвинуть свою кандидатуру сотрудница ФБК Любовь Соболь. Федермессер в интервью «Новой газете» заявила, что ее и Соболь «намеренно втягивают в какую-то борьбу и противостояние», которые им обеим не нужны.

Основатель фонда «Вера» отметила, что она и соратница Навального работают в разных плоскостях. «Я не за власть и не против власти. Я за людей, которым не до власти, которым все равно, какая власть», – подчеркнула Федермессер. Она добавила, что считает Мосгордуму инструментом, который мог бы помочь «тем, кому хуже, кто слабее, тем, кто имеет право очень на многое, но совершенно не имеет никаких инструментов для того, чтобы это свое право реализовать». «Новая газета» уточняет, что Федермессер назовет округ, в котором будет баллотироваться, в начале июня.

О том, что Федермессер может выдвинуться в Мосгордуму, источники «Ведомостей» рассказывали в феврале. По их словам, Федермессер и бизнесмен Вадим Дымов были бы идеальными кандидатами, которых мэрия хотела бы видеть как участников выборов в Мосгордуму. Позже Федермессер сообщила о своем выдвижении «Коммерсанту». По ее мнению, в Мосгордуме нужен свой «человек от благотворительности».

В начале мая Навальный написал Федермессер открытое письмо, в котором попросил ее не участвовать в выборах в 43-м округе. «Люди, которые хотят использовать Вас, – злодеи, обманщики и воры. Сейчас они хотят украсть и Ваше имя, и взять в заложники людей, которым Вы помогаете всю свою жизнь. Не давайте, пожалуйста, им этого сделать, – подчеркивал он. Политик отмечал, что это принесет большой вред Федермессер, ее делу и «всем нам». Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре.