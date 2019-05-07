Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму

Федермессер не должна сотрудничать с мэрией Москвы на выборах в Мосгордуму, уверен Навальный Владимир Гердо/ТАСС

Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда «Вера» Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу. В этом же округе планирует выдвинуть свою кандидатуру и сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Выборы запланированы на сентябрь этого года.

Столичные чиновники решили использовать приличных людей для того, чтобы те заплатили своей репутацией за сохранение единороссовского большинства в городском парламенте, считает Навальный. «Ваше имя и раньше упоминалось в статьях о планах «Единой России», а сейчас стало окончательно ясно, что мэрия Москвы хочет использовать Вас в своих интересах», – обратился Навальный к Федермессер. По его мнению, интересы мэрии и «Единой России» противоречат и общественным интересам, и интересам самой Федермессер.

Идею властей выдвинуть против сильного оппозиционного кандидата общественника, «который заплатит своей биографией за снижение шансов оппозиционера на избрание», Навальный назвал «тактикой Нюты». По его мнению, если Федермессер согласится на участие в выборах, то отберет у москвичей возможность своими голосами выразить отношения к власти. «Вместо голосования против того, что в Москве бюджет здравоохранения меньше бюджета благоустройства, они будут поставлены перед невозможным выбором: спасать школьников, отравленных Пригожиным, или пациентов хосписов Нюты Федермессер», – пишет Навальный.

Политик считает, что «порядочным» людям приходится выбирать между компромиссом и конформизмом. «Что придумали слуги режима? Они подговаривают Вас, человека безусловно достойного и заслуженного, обрушить весь свой авторитет, всю репутацию на то, чтобы отобрать у Любы голоса – ведь ее и Вас в значительной степени поддерживают одни и те же избиратели. Если Вы это сделаете, это будет уже не демонстрация «неоппозиционности» и почтения к власти, это будет прямое участие в борьбе с демократическими силами. Не компромисс и даже не конформизм, а настоящий коллаборационизм», – написал Навальный.

«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю мэра и правительства Москвы Гульнаре Пеньковой и ожидают комментария от представителя Федермессер. В 2018 г. Федермессер была доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра, в декабре прошлого года вступила в Общероссийский народный фронт.

О том, что Федермессер может выдвинуться в Мосгордуму, источники «Ведомостей» рассказывали в феврале. По их словам, Федермессер и бизнесмен Вадим Дымов были бы идеальными кандидатами, которых мэрия хотела бы видеть как участников выборов в Мосгордуму.

Федермессер о своем выдвижении сказала «Коммерсанту». По ее словам, в Мосгордуме нужен свой «человек от благотворительности». «У благотворительных фондов масса проблем, у многих нет офисов для ведения своей деятельности в Москве. Москва могла бы принять свой закон о благотворительности, это самый богатый город в стране, который сегодня дает большую часть денег на благотворительность», – заявила она. Федермессер уточнила, что планирует заниматься и смежной тематикой, в частности улучшением работы ГУП «Ритуал». Супруг Любови Соболь Сергей Мохов занимается в том числе изучением рынка ритуальных услуг и неоднократно рассказывал о коррупции в этой сфере.

Навальный совершает очередную репутационную ошибку, укрепляя свой имидж только среди непримиримых противников власти, считает политолог Александр Пожалов: «Он фактически отказывает другим в возможности заниматься общественной деятельностью, требуя заниматься политикой». По мнению Пожалова, Федермессер не действует в чьих-либо политических интересах, а руководствуется помощью людям и является явным фаворитом выборов в любом округе Москвы: «Для Навального более правильным было бы не противопоставлять себя Федермессер в публичном поле, а предложить ей реализовать инициативы по повышению качеству школьного питания и решению других социальных проблем», – уверен политолог. Стратегия же «умного голосования» должна предполагать возможность поддержки общественных лидеров даже в том случае, если их кандидатуры устраивают и саму власть.

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