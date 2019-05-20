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Премьер Украины заявил о намерении уйти в отставку

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст в отставку. Трансляция брифинга велась на его странице в Facebook.

По словам премьера, президент Украины Владимир Зеленский взял на себя ответственность за предстоящие вызовы, когда призвал членов правительства уйти в отставку. Гройсман добавил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.

Зеленский 20 мая в ходе церемонии инаугурации заявил, что члены правительства должны уйти в отставку. Он отметил, что их места должны занять те, кто думает о будущем Украины, а не о ближайших выборах. Президент также объявил о роспуске Верховной рады.

Решение об отставке премьера принимает Верховная рада. Отставка премьера приводит к роспуску всего кабинета министров. Ранее в отставку подали глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак. О намерении покинуть свой пост также заявлял министр иностранных дел Павел Климкин.

Гройсман возглавил правительство Украины в апреле 2016 г. До этого он полтора года занимал пост председателя Верховной рады.