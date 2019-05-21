В Екатеринбурге начали демонтировать забор на месте строительства храма
В Екатеринбурге начали демонтировать забор, которым огородили место строительства храма, вызвавшего протесты жителей, сообщает Znak.com в своем Telegram-канале.
С предложением демонтировать забор выступил возглавляющий Екатеринбургскую епархию митрополит Кирилл. 20 мая Александр Андреев, руководитель Фонда святой Екатерины, курирующего строительства, пообещал, что забор будет разобран: «Безусловно, ради мира в городе фонд готов пойти на то, чтобы убрать забор, мы поддерживаем мнение владыки Кирилла».
В сентябре 2018 г. власти Екатеринбурга приняли решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум по этому вопросу, однако избирком отказал. 13 мая из-за строительства начались протесты, а спустя два дня на месте строительства установили полноценный железный забор.
16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос горожан по этому вопросу. Власти города согласились, пообещав заморозить возведение храма.