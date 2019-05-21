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В Екатеринбурге начали демонтировать забор на месте строительства храма

Ведомости
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В Екатеринбурге начали демонтировать забор, которым огородили место строительства храма, вызвавшего протесты жителей, сообщает Znak.com в своем Telegram-канале.

С предложением демонтировать забор выступил возглавляющий Екатеринбургскую епархию митрополит Кирилл. 20 мая Александр Андреев, руководитель Фонда святой Екатерины, курирующего строительства, пообещал, что забор будет разобран: «Безусловно, ради мира в городе фонд готов пойти на то, чтобы убрать забор, мы поддерживаем мнение владыки Кирилла».

В сентябре 2018 г. власти Екатеринбурга приняли решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум по этому вопросу, однако избирком отказал. 13 мая из-за строительства начались протесты, а спустя два дня на месте строительства установили полноценный железный забор.

16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос горожан по этому вопросу. Власти города согласились, пообещав заморозить возведение храма.

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Руководитель чеченского «Мемориала» Титиев попросил об УДО

Ведомости
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Адвокат руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева подал ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом «Мемориал» сообщил «Интерфаксу».

Как рассказала организация, ходатайство было подано в Шалинский городской суд Чечни 15 мая. В документе указывается, в частности, что Титиеву не требуется дальнейшее содержание в заключении, поскольку он «осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина».

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. Правозащитника задержали 9 января 2018 г. по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса (хранение наркотиков в крупном размере). По версии МВД Чечни, в его автомобиле нашли пакет с наркотическим веществом. Титиев свою вину не признал и утверждал, что наркотики ему подбросили.

Заикин после вынесения приговора отмечал, что возможность попросить об УДО у Титиева появится 9 мая.

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Суд вынес приговор эксперту по делу «пьяного мальчика» из Балашихи

Ведомости
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Суд вынес обвинительный приговор врачу подмосковного «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменову, ошибочно установившему наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе, сообщается на сайте Следственного комитета России. Как отмечает представитель СК Светлана Петренко, Клейменову назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

Весной 2017 г. 31-летняя жительница Балашихи Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris, нарушив ПДД, сбила насмерть шестилетнего Романа Шимко. Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод.

Через несколько месяцев началось рассмотрение дела по существу. Родственники мальчика были возмущены обвинениями в адрес шестилетнего ребенка и настаивали на абсурдности результатов экспертизы, они требовали провести повторную проверку. После комплексной судебной экспертизы, проведенной комиссией из 18 экспертов, следствие обнаружило, что вывод Клейменова о состоянии ребенка в момент ДТП был необоснованным: образец крови ребенка был взят ненадлежащим образом, туда попала грязь, это привело к процессу спиртового брожения. Суд установил, что на момент ДТП ребенок был трезв.

Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно был уволен после скандала с ДТП в Балашихе. А проводившему экспертизу Клейменову было предъявлено обвинение в халатности. Наказание за халатность согласно Уголовному кодексу зависит от степени нанесенного вреда и ущерба. В случае если халатность не привела к гибели людей, она наказывается штрафом до 500 000 руб., обязательными работами на срок до двух лет либо арестом на срок до полугода.

В ноябре 2017 г. Железнодорожный городской суд приговорил виновную в ДТП Ольгу Алисову к трем годам колонии-поселения. Кроме того, в пользу потерпевшего – отца мальчика Романа Шимко – с подсудимой взыскано в счет компенсации морального вреда 2,5 млн руб.

Экономика
Новости

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

Ведомости
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С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.

«Сколько отняли, столько и вернули», – подтвердил один из близких к Кремлю собеседников. То же самое происходит и в правительстве. «В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло», – рассказал источник. Также на докризисный уровень вернулись зарплаты сотрудников аппарата Счетной палаты и членов Совета Федерации, сообщили собеседники.

В марте 2015 г. на 10% были уменьшены зарплаты президента, премьера, вице-премьеров и федеральных министров, в том числе силового блока, генпрокурора и председателя Следственного комитета, председателя ЦИК и его заместителей и др. На столько же сократились зарплаты депутатов и сенаторов, федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства. Тогда пресс-секретарь Путина пояснял, что это решение связано с «текущей экономической конъюнктурой».

Норма о 10%-ном сокращении продлевалась ежегодно до 2018 г. включительно. В этом году соответствующий президентский указ не вышел, но публично о возвращении заплат на докризисный уровень не объявлялось.

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Политика
Новости

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Ведомости
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В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам Волков написал в своем Twitter.

По его словам, за ним следили, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский». Позже он сообщил, что его задержали по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) из-за акции против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября 2018 г. Ему грозит или до 300 000 руб. штрафа, или до 200 часов обязательных работ, или до 30 суток ареста.

Как рассказал Навальный в своем Twitter, его соратника задержали, когда тот ехал в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). «Задерживали со словами «мы вас заждались», – отметил оппозиционер.

Полиция пока задержание Волкова не комментировала.

9 сентября 2018 г., в единый день голосования, в российских городах прошла организованная Навальным акция против пенсионной реформы. Власти большинства городов, в том числе Москвы, где в этот день проходили выборы мэра, ее не согласовали. По данным «ОВД-Инфо», на акции по всей России задержали более 1000 человек. Больше всего задержанных, по данным издания, было в Санкт-Петербурге – 623 человека, в то время как в столице – 48 человек.

Волков возглавлял предвыборный штаб Навального на выборах мэра Москвы в 2013 г. и перед президентскими выборами в 2018 г.

Как в Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста

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Технологии
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Минторг США временно разрешил вести бизнес с Huawei

Ведомости
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Китайская корпорация Huawei получила временную лицензию на ведение бизнеса в США, следует из документа, опубликованного на сайте американского минторга. Разрешение выдано на 90 дней – до 19 августа, оно распространяется как на саму компанию, так и на ее подразделения.

Временное разрешение необходимо для поддержания работы операторов связи, уже проданного оборудования и мобильных устройств китайского производителя, приводит Reuters слова министра торговли США Уилбура Росса. Также компания сможет обновлять программное обеспечение своих устройств. Ранее сообщалось, что из-за прекращения сотрудничества Google с китайским производителем на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android. В 2018 г. Huawei потратила на покупку компонентов $70 млрд, из них около $11 млрд пришлось на такие американские компании, как Qualcomm Inc, Intel Corp и Micron Technology Inc, уточняет агентство.

16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны. В тот же день Huawei была внесена в черный список минторга США – так называемый Entity List.

Компаниям из этого списка запрещается покупать детали и компоненты у американских производителей без получения специального одобрения от правительства США. Временная лицензия дает такое разрешение для Huawei, но не отменяет введенного Трампом чрезвычайного положения.

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Бизнес
Новости

Россия резко увеличила поставки нефти в США

Ведомости
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Поставки российской нефти и нефтепродуктов в США в первой половине мая достигли 5 млн барр. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена. Это сравнимо с общим объемом поставок нефти из России с начала года. Как ранее сообщал Bloomberg, за первые пять месяцев 2019 г. США импортировали 5 млн барр. нефти Urals. За весь 2018 год на американский рынок было поставлено 7,51 млн барр., а в 2017-м – 1,58 млн барр.

Рост поставок сырья из России в США происходит на фоне двукратного снижения добычи нефти в Венесуэле. В мае 2018 г. объем производства венесуэльской нефти составлял 1,33 млн барр., в марте 2019 г. – 740 000 барр. в день.

Сокращение производства и экспорта венесуэльской нефти связано с введением в январе этого года санкций США против государственной нефтегазовой компании страны PDVSA и ее американской «дочки» Citgo Petroleum. Условием снятия санкций в Вашингтоне назвали уход действующего президента страны Николаса Мадуро и объявление новых выборов. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. До этого США были самым крупным покупателем венесуэльского сырья.

Поставки нефти из России в США резко увеличились в марте 2019 г. Тогда Caracas Capital Market отмечал, что они преодолели максимум с 2011 г. «По иронии русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединенным Штатам», – подчеркивал тогда Дэллен.

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Бизнес
Новости

У UC Rusal появился новый член совета директоров

Ведомости
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Совет директоров UC Rusal одобрил назначение Владимира Колмогорова директором компании, сообщила организация.

Кандидатуру Колмогорова предложил основной акционер UC Rusal – En+ Group. Ранее эта компания контролировалась Олегом Дерипаской. Но по условиям снятия с нее и ее «дочек» – UC Rusal и «Евросибэнерго» – санкций США в конце января доля бизнесмена снизилась с 70 до 45%, голосовать Дерипаска может лишь 35%. Большинством голосов в компании голосуют независимые управляющие. Сам Дерипаска остался под санкциями.

До сих пор Колмогоров курировал вопросы технической политики в группе, а еще ранее – в ее «дочке» «Евросибэнерго». Теперь в совет директоров UC Rusal входят: менеджеры компании – Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, представители акционеров – Марсо Мусетти, Вячеслав Соломин и Владимир Колмогоров, а также независимые директора – Элси Льюнг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан, отмечается в сообщении.

В совете директоров UC Rusal Колмогоров сменил Тимура Валиева, подавшего в отставку 13 мая в связи с «другими деловыми обязательствами». В компании подчеркивали, что это решение было добровольным, разногласий с советом директоров у Валиева не было.

В начале марта совет директоров UC Rusal возглавил независимый директор компании Бернард Зонневельд. Это произошло после ухода в отставку его предшественника Жан-Пьера Тома в рамках сделки по снятию санкций США с компании.

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Финансы
Новости

Банкиры заподозрили Минкультуры в нарушении антимонопольного законодательства

Ведомости
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Министерство культуры рекомендовало своим организациям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки – 11 крупнейших финансово-кредитных организаций, на которые приходится более 60% активов сектора. Об этом представители банка «Санкт-Петербург» известили Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Ассоциацию российских банков (АРБ), ссылаясь на письмо Минкульта от 26 февраля 2019 г. № 80–011–39-С0. Такие рекомендации в банке сочли нарушением антимонопольного законодательства и решили обратить на это внимание регуляторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо представителей «Санкт-Петербурга».

Председатель АРБ Гарегин Тосунян охарактеризовал рекомендацию Минкульта как «правовое бескультурье» и грубейшее нарушение антимонопольного законодательства. Представители ФАС заявили, что информированы о проблеме и изучают ее.

Рекомендация Минкультуры была подготовлена во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец, пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что речь идет именно о рекомендации, а не о предписании, выбор зарплатных банков по-прежнему остается за организациями Минкульта. В министерстве уточнили, что до поручения Голодец в банках, не входящих в список системно значимых, обслуживалось только 25 из 187 организаций.

В протоколе совещания с участием Голодец, на которое ссылается Минкульт, также было принято решение о переводе в системно значимые банки зарплат сотрудников организаций Минспорта, отмечает издание со ссылкой на этот документ. От банковского сообщества на том совещании был лишь один представитель – зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, «сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты и менять финансовую организацию, прежде всего исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов». В Минспорте не уточнили, собираются ли рекомендовать своим организациям перевести зарплатные проекты в другие банки.

Политика
Новости

Венесуэла останавливает операции по картам Visa и Mastercard

Ведомости
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Центральный банк Венесуэлы и Управление банковского надзора страны приняли решение о развитии в Венесуэле собственной платежной системы. В связи с этим операции с дебетовыми картами Visa, Mastercard и Maestro будут остановлены в стране с 30 ноября текущего года, а с 30 января следующего года жители страны не смогут совершать платежи и по кредитным картам указанных платежных систем, пишет венесуэльское издание El Nacional.

По данным El Nacional, совместный документ двух ведомств был подписан 16 мая. Каждому банку отводится 10 рабочих дней, чтобы предоставить в Управление банковского надзора графики перехода на расчеты посредством суверенной платежной системы. При этом она должна будет использовать методы биометрической идентификации и отвечать всем современным требованиям, пишет газета.

Такой шаг стал ответом страны на планы США запретить хождение платежных систем Visa и Mastercard в стране, предполагает El Nacional.

В марте Reuters со ссылкой на источник сообщило, что власти США рассматривают возможность введения финансовых санкций, которые могут запретить Visa, Mastercard и другим финансовым платежным системам обрабатывать транзакции в Венесуэле. Целью этих санкций является усиление давления на президента Николаса Мадуро, власть которого Вашингтон считает незаконной. Аналогичные финансовые ограничения Вашингтон ранее ввел в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии.

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Политика
Новости

Суд США разрешил законодателям запросить налоговые документы Трампа

Ведомости
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Суд в Вашингтоне разрешил американским законодателям запросить у бухгалтерской фирмы Mazars, которая готовила налоговые декларации для Дональда Трампа, финансовые документы президента страны, сообщает «РИА Новости». Федеральный судья Амит Мейта постановил, что законодатели имеют на это право. Одновременно суд отклонил апелляцию Трампа об отсрочке предоставления налоговых деклараций. Президент подчиняется тому же правовому стандарту, что и любой другой истец, который не имеет преимущественной силы, цитирует «Интерфакс» решение суда. Трамп уже пообещал обжаловать это решение, сообщает «Интерфакс».

В апреле руководитель надзорного комитета палаты представителей демократ Элайджа Каммингс направил повестку налоговой фирме Mazars, которая составляла налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет. Законодатели захотели узнать, были ли у Трампа в этот период какие-либо конфликты интересов и могли ли иностранцы оказывать на него влияние.

Еще в ходе предвыборной кампании Трамп отказался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты до сих пор пытаются добиться их обнародования.

В мае управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 г. составил примерно $434,8 млн, подсчитала The Wall Street Journal. Точно оценить доходы президента США невозможно, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны.

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Политика
Новости

Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства

Ведомости
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Совокупный капитал Петра Порошенко за годы нахождения его на посту президента Украины снизился на 40% до $705 млн, подсчитало агентство Bloomberg. Самым ценным активом Порошенко Bloomberg называет кондитерский концерн Roshen. Проблемы, с которыми столкнулся Roshen, по мнению аналитиков агентства, оказали существенное влияние на снижение капитала Порошенко.

Порошенко основал Roshen в 1996 г., объединив производителей шоколада, печенья и тортов, взяв название из средних букв его фамилии. Он стал крупнейшим на Украине кондитером и крупным игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии. В 2012 г. объем производства Roshen превышал 400 000 т. В течение последующих двух лет он сократился на четверть вследствие общего экономического спада в стране и запрета продукции на территории России, отмечает Bloomberg. Во время предвыборной кампании Порошенко обещал продать Roshen, но вместо этого в 2016 г. отдал кондитерскую корпорацию и другие свои активы в слепой траст (бенефициар такого траста не может определять инвестиционную политику и получает лишь отчет о прибыли или убытках траста) под управлением инвестиционного банка Rothschild.

Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млрд. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд. С 2017 г. украинская версия журнала не выходит.

В 2018 г. Порошенко заработал 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины. Это оказалось в 95 раз выше его доходов за 2017 г. Из них 336 000 гривен составила зарплата. Основную часть доходов Порошенко принесли дивиденды от инвестбанка Rothschild (1,105 млрд гривен), а также от инвестфонда «Прайм ессетс кепiтал» (400 млн гривен).

Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны. Например, Ринат Ахметов, основной владелец группы «Метинвест», потерял 50% своего состояния, которое сократилось до $5,5 млрд.

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