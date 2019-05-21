Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России

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Кремль прокомментировал массовое увольнение журналистов «Коммерсанта»

Кремль внимательно следит за ситуацией в ИД «Коммерсантъ», где накануне было объявлено об увольнении в полном составе отдела политики, но считает конфликт корпоративным и деятельно вмешиваться не намерен. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, Кремль следит, «Коммерсантъ» – это очень авторитетное издание, качественное, высокопрофессиональное издание, которое наряду с другими, естественно, самым активным образом освещает деятельность президента. В этой связи мы, конечно, не можем без внимания оставлять такие процессы, которые происходят в редакции», – сказал Песков.

«Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории. С Ваней Сафроновым мы взаимодействовали и работали, еще когда Путин был председателем правительства в Белом доме, это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем», – добавил представитель Кремля. «Но вместе с тем все, что происходит между этими журналистами и редакцией, – это исключительно корпоративный вопрос этого издания. И мы не считаем себя вправе и не имеем ни малейшего намерения каким-то образом вмешиваться в эти процессы», – резюмировал Песков.

Деятельное участие Кремля в этой истории исключено, заявил Песков, отвечая на уточняющий вопрос журналистов. Факты, изложенные в статье о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая якобы стала поводом для увольнения журналистов, Песков комментировать не стал: «Мы слухами не занимаемся, слухи не комментируем, тем более кадровые слухи».

Отвечая на вопрос о якобы планировавшейся в мае встрече Матвиенко с президентом Владимиром Путиным, на которой планировалось обсудить условия ее отставки, Песков заметил, что президент в мае провел «уже штук двадцать встреч с Матвиенко и в апреле штук тридцать», «они встречаются очень часто».

На вопрос, не кажется ли Кремлю, что стоит расследовать заявления уволенных журналистов о давлении на редакцию собственника издания, Песков ответил: «Не кажется».