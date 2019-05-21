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Госдума приняла закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон о проведении электронного голосования на выборах в Мосгордуму, передает агентство «Москва».

Эксперимент по дистанционному голосованию пройдет 8 сентября в одном или нескольких округах, их список определит Мосгоризбирком. Ко второму чтению в закон внесли поправки: московский закон об электронном голосовании должен регламентировать процедуру идентификации избирателя, обеспечение тайны голосования и информационную безопасность. Кроме того, установлено, что обжаловать нарушения в ходе эксперимента можно будет в соответствии с федеральным законом о гарантиях избирательных прав.

Для участия в электронном голосовании избирателю нужно подать заявление через портал госуслуг Москвы, подача заявления не лишит его права принять участие в голосовании традиционным способом, если этот избиратель не проголосовал дистанционно. Для организации электронного голосования и установления его итогов в Москве будет создан специальный участковый избирком.

Член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов ранее предложил Мосгоризбиркому алгоритм по выбору трех округов для электронного голосования. По мнению Венедиктова, из 45 избирательных округов необходимо выделить 16, границы которых совпадают с границами районов города. После этого он предложил выяснить мнение муниципальных депутатов каждого района: если четверть из них будут против эксперимента, то округ не должен участвовать. Среди остальных районов он предложил провести опрос жителей на сайте «Активный гражданин» и выбрать три округа, где идея эксперимента получит наибольшую поддержку.