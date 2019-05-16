Эксперимент по электронному голосованию в Москве узаконен во втором чтении

Но гарантий против злоупотреблений в нем до сих пор нет, подчеркивает эксперт

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Максим Стулов / Ведомости

Госдума в четверг приняла во втором, основном, чтении законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Согласно проекту, эксперимент по дистанционному голосованию будет организован в одном или нескольких округах, список которых определит Мосгоризбирком (МГИК). Голосование пройдет без бюллетеня с использованием специального программного обеспечения регионального портала госуслуг Москвы. Наряду с электронным голосованием в этих округах сохранится и обычное, с бумажными бюллетенями. При этом у избирателя остается возможность в любой момент отозвать уже поданное заявление о дистанционном голосовании и лично прийти на участок.

В ходе второго чтения депутаты одобрили четыре поправки. Так, установлено, что обжаловать нарушения в ходе эксперимента можно будет в соответствии с федеральным законом о гарантиях избирательных прав, а московский закон об электронном голосовании должен регламентировать процедуру идентификации избирателя, обеспечение тайны голосования и информационную безопасность. Кроме того, в документ добавили конкретные полномочия МГИК, территориальных и участковых комиссий – изначально предполагалось, что они будут определены московским законом.