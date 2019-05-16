Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Электронике не хватает гарантий

Эксперимент по электронному голосованию в Москве узаконен во втором чтении

Но гарантий против злоупотреблений в нем до сих пор нет, подчеркивает эксперт

Госдума в четверг приняла во втором, основном, чтении законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Согласно проекту, эксперимент по дистанционному голосованию будет организован в одном или нескольких округах, список которых определит Мосгоризбирком (МГИК). Голосование пройдет без бюллетеня с использованием специального программного обеспечения регионального портала госуслуг Москвы. Наряду с электронным голосованием в этих округах сохранится и обычное, с бумажными бюллетенями. При этом у избирателя остается возможность в любой момент отозвать уже поданное заявление о дистанционном голосовании и лично прийти на участок.

В ходе второго чтения депутаты одобрили четыре поправки. Так, установлено, что обжаловать нарушения в ходе эксперимента можно будет в соответствии с федеральным законом о гарантиях избирательных прав, а московский закон об электронном голосовании должен регламентировать процедуру идентификации избирателя, обеспечение тайны голосования и информационную безопасность. Кроме того, в документ добавили конкретные полномочия МГИК, территориальных и участковых комиссий – изначально предполагалось, что они будут определены московским законом.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике