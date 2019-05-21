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Глава администрации Зеленского допустил проведение референдума о диалоге с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией, заявил в эфире телеканала «112 Украина» глава его администрации Андрей Богдан.

Он напомнил, что Зеленский ранее декларировал в своих выступлениях, что рассматривает вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесение их на референдум. «Все-таки должны не политики только говорить, но народ», — отметил Богдан.

Глава администрации Зеленского также сказал, что необходимо искать компромиссы в вопросе переговоров по Донбассу. Но власть не будет торговать территориями и людьми, подчеркнул он.

Зеленский накануне вступил в должность президента Украины. Вечером 21 мая он назначил Богдана главой своей администрации.