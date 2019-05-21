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Зеленский назначил главу своей администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Кроме того, первым помощником Зеленского стал художественный руководитель и один из основателей «Студии Квартал 95» Сергей Шефир.

В 2007–2014 гг. Богдан отвечал в правительстве за антикоррупционную политику сначала в должности замминистра юстиции, а потом правительственного уполномоченного. В 2014 г. стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а потом был его адвокатом. Во время избирательной кампании Богдан был юридическим советником штаба Зеленского.

Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. В своей инаугурационной речи он призвал правительство уйти в отставку, а также распустил Верховную раду.