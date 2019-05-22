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Соратника Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 20 суток Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом Волков написал на своей странице в Twitter.

Суд признал Волкова виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу). «Организовал массовые беспорядки силой устного слова и мысли, вот так-то! И поцарапал чью-то Тойоту Камри в Москве, находясь при этом в Вильнюсе», – отметил Волков.

Полиция задержала Волкова 21 мая в Москве. Поводом стала акция против повышения пенсионного возраста, прошедшая в сентябре 2018 г. По словам оппозиционера, полицейские следили за ним, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский».

Акция против пенсионной реформы прошла в нескольких российских городах 9 сентября, в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. По данным «ОВД-инфо», на акции по всей стране задержали более тысячи человек.