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Суд продлил арест бывшего министра Абызова

Басманный суд продлил арест на два месяца бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в создании преступного сообщества, передает ТАСС. Защита Абызова просила перевести его под домашний арест, однако суд счел, что подозреваемый может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей и отказался освободить бывшего чиновника.

В конце марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.

Помимо Абызова в преступную группу вошли бывших руководителей Ru-Com Николай Степанов, заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов и бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев. Все они также находятся под стражей.

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В 2012–2018 гг. Абызов был министром по координации деятельности открытого правительства. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого успел поработать в РАО ЕЭС — был заместителем Анатолия Чубайса, был владельцем группы E4, которая занималась строительством энергоблоков (впоследствии обанкротилась). В 2011–2012 гг. Forbes оценивал состояние Абызова в $1,2–1,3 млрд.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО