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FT: новый премьер-министр появится у Великобритании к концу июля

Ведомости
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Процесс номинирования кандидатов на пост руководителя консервативной партии завершится на неделе, которая начнется 10 июня, заявил председатель партии Брэндон Льюис. Премьер-министр Тереза Мэй в пятницу объявила о намерении уйти в отставку с поста лидера партии 7 июня.

После номинирования кандидатов партийцы – члены парламента проведут несколько туров голосования, чтобы выбрать итоговые кандидатуры, которые и будут включены в бюллетень для выбора лидера всеми членами партии. «Мы ожидаем, что процесс завершится к концу июня», – говорится в заявлении Льюиса и его коллег, ответственных за выборы. Поскольку таким образом в нынешней непростой для страны ситуации будет избран не только лидер партии, но и премьер-министр, руководители консерваторов предложат создать возможности для британцев, не являющихся членами партии и не голосующих за нее на выборах, встретиться с кандидатами и задать им свои вопросы, говорится в заявлении.

Представленный график позволяет предположить, что новый премьер-министр появится у страны к концу июля, до того как парламент уйдет на летние каникулы, пишет Financial Times. А сжатые сроки означают, что теоретически преимущество будет у более известных политиков, делает вывод газета.

При этом лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин и мэр Лондона Садик Хан призвали немедленно провести досрочные всеобщие выборы. «Последнее, что нужно стране, – еще недели распрей между консерваторами и новый неизбранный премьер-министр», – заявил Корбин.

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В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастной маркировки литературы и искусства

Ведомости
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Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской (избрана от партии «Единая Россия») внесли на рассмотрение парламента законопроект, снимающий возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также произведения советского кинематографа. Документ размещен в базе данных парламента.

Как указывают авторы в пояснительной записке, формальное следование букве закона привело к тому, что издательства перестраховываются и указывают маркировку «18+» для произведений классической литературы. Таким образом, шедевры мировой литературы оказываются запрещенными для детей. Депутаты предлагают распространять книги, входящие в школьную программу по литературе, без знака информационной маркировке. При этом законопроект вводит норму, согласно которой, произведения из примерных образовательных программ российских школ должны быть по умолчанию разрешены детям для ознакомления.

Кроме того, депутаты предлагают не распространять действие закона о защите детей от вредной информации на распространение культурных ценностей музеями, дворцами культуры, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, и другими учреждениями культуры. Также документ предлагает наделить правительство России полномочиями для определения критериев, по которым продукцию будут относить к имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. 

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Финансы
Новости

Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа председателем правления

Ведомости
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Акционеры Сбербанка на годовом собрании переизбрали Германа Грефа президентом – председателем правления кредитной организации еще на четыре года, сообщает «Интерфакс». За его переизбрание проголосовали владельцы 16 млрд 507,1 млн обыкновенных акций, против – 22,1 млн акций, воздержались – 1,5 млн акций.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа на заседании 19 марта. Тогда Греф говорил, что курс, который выбрал банк, заключается в построении цифровой экосистемы. В интервью газете «Коммерсантъ» Греф говорил, что надеется на ее создание к 2024 г., к завершению своего нового контракта. Ранее он неоднократно говорил, что после окончания работы в Сбербанке не хотел бы вернуться на работу в правительство.

На собрании акционеров 24 мая Греф признал, что Сбербанк «косячит еще много», и призвал акционеров критиковать банк за недоработки. Он добавил, что считает справедливой жесткую оценку от клиентов, и уточнил, что сегодня число недочетов уменьшилось.

Греф руководит Сбербанком с ноября 2007 г. До этого он занимал пост министра экономического развития.

Технологии
Новости

Facebook запустит свою криптовалюту в 2020 году

Ведомости
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В I квартале 2020 г. Facebook запустит свою криптовалюту, узнала BBC. Новая криптовалюта получила название GlobalCoin, ее тестирование начнется в текущем году. По данным BBC, Facebook летом раскроет детали готовящегося запуска.

Основатель соцсети Марк Цукерберг уже встречался с руководителем Банка Англии Марком Карни для беседы о возможных рисках, а также обсуждал с казначейством США регуляторные и операционные моменты создания новой криптовалюты, сообщает BBC. Прошли переговоры и с Western Union о наиболее дешевых и быстрых способах перевода денег между клиентами, у которых нет банковских счетов.

О создании новой криптовалюты стало известно в декабре прошлого года. Как писал Bloomberg, новое средство платежей станет инструментом для покупок и переводов средств внутри соцсетей, мессенджеров и сервисов, принадлежащих компании, – Facebook, Instagram и WhatsApp. По данным FT, ее курс планировалось привязать к доллару США, сделав ее ликвидной и способной торговаться на биржах. Газета со ссылкой на несколько источников написала, что для этого Facebook вел переговоры сразу с несколькими площадками для проведения подобных торгов – DRW, Jump, Coinbase и Gemini. По информации FT, Facebook подписал со всеми участниками переговоров соглашение о неразглашении.

Facebook не единственная компания, владеющая соцсетями и мессенджерами, которая запускает свою криптовалюту. Например, команда основателя Telegram Павла Дурова сейчас работает над созданием собственной блокчейн-платформы. В апреле она раздала доступ к тестовой версии TON ограниченному числу профессиональных команд по всему миру, в том числе российским, рассказали «Ведомостям» руководители двух компаний, получивших доступ к тестированию.

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Бизнес
Новости

Выручка маркетплейса «Беру» превысила 1 млрд рублей в месяц

Ведомости
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Выручка маркетплейса «Беру» превысила 1 млрд руб. в месяц, заявил президент Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров, передает «Интерфакс».

Топ-менеджер рассказал, что в 2018 г. банк совместно с «Яндексом» создал две новые площадки. Одна из них – маркетплейс «Беру». «За полгода с момента запуска "Беру" преодолел планку выручки в 1 млрд руб. в месяц», – отметил Греф.

Сбербанк и «Яндекс» договорились создать на базе «Яндекс.Маркета» совместное предприятие в 2017 г. Госбанк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» за 30 млрд руб. Сделка была закрыта в конце апреля прошлого года, предприятие оценивалось в 60 млрд руб. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – говорил Греф. Помимо «Беру» в прошлом году также была запущена тестовая версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly. Официальной датой запуска маркетплейса «Беру» принято считать 24 октября прошлого года.

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Рогозин за год работы в «Роскосмосе» получил почти 30 млн рублей

Ведомости
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин за первый год работы в госкорпорации заработал более 29,5 млн руб., в том числе почти 23,5 млн руб. – по основному месту работы. Сведения о доходах работников «Роскосмоса» опубликованы на сайте госкорпорации. Супруга Рогозина за год получила более 3,3 млн руб.

По итогам прошлого года гендиректор госкорпорации задекларировал земельный участок площадью более 2300 кв. м и жилой дом в 780 кв. м. В собственности супруги находятся доли в квартире площадью 346 кв. м и трех машино-местах. Также у семьи есть три автомобиля – ГАЗ-21, Mercedes-Benz S 560 и Range Rover, а также мотоцикл BMW Adventure.

Предшественник Рогозина на посту гендиректора «Роскосмоса» Игорь Комаров в 2017 г. заработал более 108,5 млн руб., в том числе 71,5 млн руб. – на основном месте работы.

Рогозин возглавил госкорпорацию в конце мая 2018 г. До этого, с декабря 2011 г., он был вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс. На этой должности он в позапрошлом году получил 24,2 млн руб. За прошедший год Рогозин приобрел жилой дом, в декларации за 2017 г. его не было. Также там не были указаны автомобили Mercedes-Benz и Range Rover.

Любимые автомобили российских чиновников

Политика
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Депутаты Верховной рады Украины обжаловали ее роспуск в Конституционном суде

Ведомости
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Группа депутатов Верховной рады Украины подала иск в Конституционный суд на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление депутата фракции «Народный фронт» Андрея Тетерука.

По его словам, коллективный иск подан 62 депутатами, которые посчитали указ неконституционным. Депутаты просят суд рассмотреть иск в течение месяца, поскольку внеочередные выборы назначены на 21 июля. Как сообщал ранее ЦИК Украины, обжалование президентского указа не повлияет на ход подготовки избирательных комиссий к всенародному голосованию. Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий выступал за обжалование роспуска Рады, утверждая, что такое решение президента создает правовой кризис и противоречит нормам украинского права.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский произнес речь, в которой обозначил первоочередные задачи на посту президента. Он заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Зеленский подписал указ о роспуске Рады, документ был опубликован в газете «Урядовый курьер» 23 мая и официально вступил в силу.

Зеленский предлагал депутатам до выборов внести корректировки в избирательный кодекс страны – снизить проходной барьер для партий до 3% и перейти к пропорциональной системе выборов. Депутаты не поддержали инициативу президента, отказавшись даже включить ее рассмотрение в повестку заседания 22 мая.

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Технологии
Новости

«В контакте» предложила «Эксмо» мировое соглашение по иску об авторских правах

Ведомости
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Соцсеть «В контакте» предложила издательству «Эксмо» заключить мировое соглашение в рамках спора о защите авторских прав, передает РБК из зала Мосгорсуда. Юрист Ассоциации по защите прав в интернете (представляет в суде интересы «Эксмо») поддержал это предложение.

Заседание суда, на котором может быть утверждено мировое соглашение, назначено на 7 июня.

Издательство «Эксмо» в апреле подало иск о защите авторских прав к социальной сети «В контакте». Предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня (псевдоним – Дмитрий Накамура).

Представитель Ассоциации по защите прав в интернете говорил, что «Эксмо» не будет добиваться блокировки «В контакте», издательство намерено потребовать денежного штрафа.

Политика
Новости

Осужденный за взятку бывший замначальника СК Москвы Никандров вышел по УДО

Ведомости
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Бывший заместитель начальника управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров освобожден досрочно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. Никандров освобожден на один год шесть месяцев и 11 дней раньше назначенного судом срока. На момент написания материала в базе данных суда решение отсутствовало.

Летом 2016 г. Никандрова задержали вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Полицейские задержали Кочуйкова после перестрелки у ресторана Elements в центре Москвы.

Никадров полностью признал свою вину. Мосгорсуд приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и лишил звания генерал-майора юстиции. Ламонов получил пять лет колонии строгого режима, а Максименко – 13 лет. Ламонову суд назначил также штраф в размере 32 млн руб., Максименко – 165 млн руб.

Адвокат осужденного Павел Черняк настаивал, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала», а также указывал, что осужденный сотрудничал со следствием. С учетом этих обстоятельств в октябре 2018 г. Верховный суд смягчил наказание Никандрову, постановив перевести его в колонию общего режима и пересчитав срок наказания с учетом проведенного под арестом времени.

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Политика
Новости

Каждый американец потеряет $831 из-за нового этапа торговой войны США и Китая

Ведомости
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Рядовой американец потеряет $831 из-за нового повышения пошлин на китайские товары, говорится в исследовании Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. По расчетам ФРБ, рост цен на товары обойдется среднему американцу в $211, еще $620 он потеряет в результате снижения производительности в экономике. В 2018 г. торговые разногласия с Китаем обходились американцам почти вдвое дешевле – в $414, подсчитывал ранее ФРБ.

В мае президент США Дональд Трамп после срыва торговых переговоров с Китаем поднял с 10 до 25% пошлины на товары китайского экспорта, объем которого был оценен в $200 млрд в год. Затем Трамп поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще $300 млрд. Таким образом, под пошлины может попасть фактически весь импорт из Китая, а переговоры между сторонами с тех пор не возобновились.

В исследовании отмечается, что вопреки обещаниям властей США рост пошлин на продукцию китайских производителей повысит цены не только для импортеров, но и для конечных потребителей. Американские фирмы-импортеры, сотрудничавшие с Китаем, уже столкнулись со значительными трудностями. ФРБ предполагает, что часть импортеров может реорганизовать свои цепочки поставок, чтобы покупать продукцию на других дешевых рынках для компенсаций убытков. В качестве примера такого рынка приводится Вьетнам.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин пообещал законодателям, что повышение тарифов на китайский импорт не приведет к значительному увеличению затрат для семей в США, писал Reuters. В свою очередь Трамп посоветовал американским компаниям, обеспокоенным эскалацией торгового конфликта с Китаем, переместить производство в США или другие страны, если они хотят избежать пошлин на импорт.

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Бизнес
Новости

Владелец UFC и конкурса «Мисс Вселенная» решил выйти на IPO

Ведомости
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Американская компания Endeavor Group Holdings, владелец турнира по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship (UFC) и конкурса красоты «Мисс Вселенная», подала документы на первичное размещение акций. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Число акций и их ожидаемая цена пока не определены. По данным источников The Wall Street Journal, холдинг рассчитывает на акционерный капитал в $10 млрд. В ходе последнего раунда привлечения финансирования он был оценен в $6 млрд. В письме гендиректора холдинга Ари Эмануэля говорится, что, став публичной, компания откроет новые возможности для своих подразделений.

Холдинг, помимо UFC и конкурса красоты, владеет агентством по организации гастролей WME и модельным агентством IMG. Через свое подразделение Endeavor Content компания участвовала в финансировании более 100 фильмов, включая «Ла-Ла Ленд».

В документах говорится, что выручка компании в прошлом году составила $3,61 млрд, чистая прибыль – $231,3 млн. Инвесторами компании являются фонд Silver Lake и японский SoftBank. Silver Lake получил 31%-ную долю в компании в 2012 г. за $200 млн. В 2014 г. фонд купил еще 20% за $500 млн. SoftBank вложил в компанию $250 млн в 2016 г., получив 5%-ную долю.

Политика
Новости

Кремль назвал условия встречи Путина и Зеленского

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и новый президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках нормандского формата. Возможность проведения такой встречи не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине».

«Сейчас нужно набраться терпения, подождать, когда будет сформулирован подход украинской стороны. И когда мы поймем, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, (канцлер ФРГ Ангела) Меркель и (президент Франции Эммануэль) Макрон, и после этого уже в повестку может встать вопрос о нормандском саммите», – добавил Песков.

По его словам, Россия участвовать в таком саммите готова. «Нормандский процесс является безальтернативным, и это в ходе (трехсторонней) беседы подтвердил президент Путин. Но, конечно, никто не является сторонником встречи ради встречи – должна быть проделана определенная домашняя работа, а также работа, связанная с формированием и мировоззрения политического, и команды на Украине».

Ранее Путин не стал поздравлять 20 мая Зеленского с инаугурацией на пост президента Украины. Песков говорил, что российский лидер готов поздравить украинского коллегу только «с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений». По словам Пескова, на сегодняшний день никаких российско-украинских контактов на высшем уровне в повестке Кремля нет.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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