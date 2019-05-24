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FT: новый премьер-министр появится у Великобритании к концу июля

Процесс номинирования кандидатов на пост руководителя консервативной партии завершится на неделе, которая начнется 10 июня, заявил председатель партии Брэндон Льюис. Премьер-министр Тереза Мэй в пятницу объявила о намерении уйти в отставку с поста лидера партии 7 июня.

После номинирования кандидатов партийцы – члены парламента проведут несколько туров голосования, чтобы выбрать итоговые кандидатуры, которые и будут включены в бюллетень для выбора лидера всеми членами партии. «Мы ожидаем, что процесс завершится к концу июня», – говорится в заявлении Льюиса и его коллег, ответственных за выборы. Поскольку таким образом в нынешней непростой для страны ситуации будет избран не только лидер партии, но и премьер-министр, руководители консерваторов предложат создать возможности для британцев, не являющихся членами партии и не голосующих за нее на выборах, встретиться с кандидатами и задать им свои вопросы, говорится в заявлении.

Представленный график позволяет предположить, что новый премьер-министр появится у страны к концу июля, до того как парламент уйдет на летние каникулы, пишет Financial Times. А сжатые сроки означают, что теоретически преимущество будет у более известных политиков, делает вывод газета.

При этом лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин и мэр Лондона Садик Хан призвали немедленно провести досрочные всеобщие выборы. «Последнее, что нужно стране, – еще недели распрей между консерваторами и новый неизбранный премьер-министр», – заявил Корбин.