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Депутаты Верховной рады Украины обжаловали ее роспуск в Конституционном суде

Группа депутатов Верховной рады Украины подала иск в Конституционный суд на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление депутата фракции «Народный фронт» Андрея Тетерука.

По его словам, коллективный иск подан 62 депутатами, которые посчитали указ неконституционным. Депутаты просят суд рассмотреть иск в течение месяца, поскольку внеочередные выборы назначены на 21 июля. Как сообщал ранее ЦИК Украины, обжалование президентского указа не повлияет на ход подготовки избирательных комиссий к всенародному голосованию. Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий выступал за обжалование роспуска Рады, утверждая, что такое решение президента создает правовой кризис и противоречит нормам украинского права.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский произнес речь, в которой обозначил первоочередные задачи на посту президента. Он заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Зеленский подписал указ о роспуске Рады, документ был опубликован в газете «Урядовый курьер» 23 мая и официально вступил в силу.

Зеленский предлагал депутатам до выборов внести корректировки в избирательный кодекс страны – снизить проходной барьер для партий до 3% и перейти к пропорциональной системе выборов. Депутаты не поддержали инициативу президента, отказавшись даже включить ее рассмотрение в повестку заседания 22 мая.