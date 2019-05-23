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Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление украинского лидера.

После состоявшейся 20 мая инаугурации Зеленский призвал Белый дом и конгресс США ужесточить санкции против России. Он заявил, что Украина не сможет самостоятельно «преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму», поэтому просит содействия мирового сообщества. Зеленский также назвал Крым и Донбасс территориями Украины и подчеркнул, что его первоочередной задачей на посту президента является прекращение огня в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Зеленского не блещет новизной. Он подчеркивал, что такая риторика не поможет Киеву решить вопросы, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины. «Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, этот перечень также не может выполнить Россия, его должен и может выполнять Киев», – пояснял представитель Кремля.

В то же время председатель администрации украинского президента Андрей Богдан 21 мая говорил, что Зеленский рассматривает возможность референдума о достижении мирных договоренностей с Россией. Зеленский декларировал в своих выступлениях, что думает об оформлении каких-то договоренностей и вынесении их на референдум, напоминал он. «Все-таки должны не политики только говорить, но народ», – подчеркивал Богдан. Речь шла о вопросах, связанных с конфликтом в Донбассе.