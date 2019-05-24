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В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастной маркировки произведений литературы и искусства

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Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской («Единая Россия») внесла на рассмотрение парламента законопроект, снимающий возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также произведений советского кинематографа. Документ размещен в базе данных парламента.

Как указывают авторы в пояснительной записке, формальное следование закону привело к тому, что издательства перестраховываются и указывают маркировку «18+» для произведений классической литературы, а это приводит к тому, что «шедевры мировой литературы оказываются запрещенными для детей». Депутаты предлагают распространять книги школьной программы без знака информационной маркировки.

Кроме того, депутаты предлагают не распространять действие закона о защите детей от вредной информации на распространение культурных ценностей музеями, дворцами культуры, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами и другими учреждениями культуры. Также документ предлагает наделить правительство России полномочиями для определения критериев, по которым продукцию будут относить к имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вступил в силу в 2012 г. Он ввел возрастную маркировку информационной продукции, чтобы оградить детей и подростков от опасных книг, фильмов, аудиозаписей, театральных постановок и других видов искусства. Согласно закону маркировке «18+» подвергается информация, побуждающая к рискованному поведению или самоубийству, оправдывающая противоправное поведение, провоцирующая употреблять наркотики, алкоголь или табак, заниматься проституцией, бродяжничать и играть в азартные игры, ставящая под вопрос семейные ценности и уважение к родителям, а также содержащая нецензурную лексику или порнографию.

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Нацбанк Украины обжаловал решения суда о незаконной национализации Приватбанка

Ведомости
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Нацбанк Украины обжаловал решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка, говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк подал апелляционные жалобы на решения суда от 18 апреля. «На сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий», — отмечается в сообщении регулятора. Нацбанк считает, что, вынося решение, киевский суд проигнорировал установленные регулятором требования о докапитализации Приватбанка, невыполнение банков и его бывшими акционерами программы финансового оздоровления кредитной организации, что «стало основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных». «Суд сделал ложные выводы, что основанием для принятия решения были только докладные записки структурных подразделений Нацбанка Украины», — говорится в сообщении.

Нацбанк считает, что отмена национализации подорвет сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ), который предоставляет стране кредиты для сохранения финансовой стабильности.

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк, признав его неплатежеспособным. Бывшие собственники Приватбанка считают такое решение незаконным и оспаривают национализацию в судах. В начале апреля бывший крупнейший акционер банка Игорь Коломойский говорил, что не планирует добиваться возвращения себе актива, но рассчитывает вернуть $2 млрд капитала.

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Экономика
Новости

Греция подделала статистические данные для вступления в еврозону

Ведомости
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild заявил, что Греция в 2001 г. вступила в еврозону после подделки необходимых для этого документов. «Это правда. Греция стала членом еврозоны после подделки статистических материалов», – сказал он, добавив, что до сих пор винит себя в этом.

Юнкер также отметил, что с 2001 г. процедура вступления страны в еврозону претерпела серьезные изменения. Сейчас независимая служба Евростат может тщательно проверить статистические данные всех стран – членов ЕС. «Европа учится на своих ошибках», – добавил он, заявив, что не хотел бы выхода Греции из еврозоны.

Начиная с 2003 г. Греция несколько раз пересматривала ВВП. Еврокомиссия требовала от руководства страны привести методы оценки экономики к нормам Евростата. В 2006 г. в еврозоне произошел скандал – в тот год Евростат пришел к выводу, что ВВП страны на 25% выше, чем считает национальная статистическая служба. Амелиа Торрес, занимавшая на тот момент пост пресс-секретаря еврокомиссара по экономике и денежной политике ЕС, заявила, что страны ЕС зачастую переоценивают ВВП, но, как правило, на 1–2%. В случае с Грецией необходим беспрецедентный пересмотр, говорила она.

В 2006 г. Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Еврокомиссии писала, что Афины не раз фальсифицировали экономическую отчетность. Статистические данные были подделаны Грецией и в 1981 г. для вступления в Евросоюз. Выяснилось это только девять лет спустя, утверждал источник газеты.

Евро отмечает свое 20-летие

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Финансы
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Альфа-банк подал пять исков против бывшего владельца банка «Югра»

Ведомости
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Альфа-банк подал пять исков против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и компаний, связанных с бизнесменом, следует из материалов Мещанского районного суда. Все иски касаются взыскания сумм по кредитным договорам или договорам поручительства. Первым на это внимание обратил РБК.

Заемщик нарушил ряд существенных условий, указанных в кредитных соглашениях, отметил представитель Альфа-банка. По его словам, банк вел переговоры об урегулировании ситуации: «Сторона заемщика не откликнулась на намерение банка решить ситуацию в досудебном порядке, в связи с чем мы были вынуждены обратиться в суд за защитой интересов банка и его вкладчиков».

В июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию у «Югры», поскольку видел угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков и неустойчивое финансовое положение банка. На тот период «Югра» входила в топ-30, а по величине вкладов занимала 15-е место в российской банковской системе. Обязательства банка перед вкладчиками составили около 173 млрд руб.

Спор Альфа-банка с Хотиным начался в октябре 2017 г., когда кредитная организация подала в Мещанский районный суд иски к владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, а также к 10 юрлицам. Мещанский суд требования Альфа-банка к Хотину на общую сумму $700 млн по договорам поручительства удовлетворил. В декабре 2017 г. Хотин и его структуры подписали с Альфа-банком мировое соглашение. Стороны вернулись к соблюдению всех ранее действовавших обязательств в полном объеме, отмечалось в тексте соглашения, передавал «Интерфакс».

Представители Хотина пока не прокомментировали иски Альфа-банка. Сам Хотин в апреле 2019 г. стал фигурантом дела о хищении у банка «Югра» 7,5 млрд руб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом.

Собственник «Югры» Алексей Хотин в суде. Фотографии

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Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа председателем правления

Ведомости
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Акционеры Сбербанка на годовом собрании переизбрали Германа Грефа президентом – председателем правления кредитной организации еще на четыре года, сообщает «Интерфакс». За его переизбрание проголосовали владельцы 16 млрд 507,1 млн обыкновенных акций, против – 22,1 млн акций, воздержались – 1,5 млн акций.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа на заседании 19 марта. Тогда Греф говорил, что курс, который выбрал банк, заключается в построении цифровой экосистемы. В интервью газете «Коммерсантъ» Греф говорил, что надеется на ее создание к 2024 г., к завершению своего нового контракта. Он также упоминал, что после окончания работы в Сбербанке не хотел бы вернуться на работу в правительство.

На собрании акционеров 24 мая Греф признал, что Сбербанк «косячит еще много», и призвал акционеров критиковать банк за недоработки. Он добавил, что считает справедливой жесткую оценку от клиентов, и уточнил, что сегодня число недочетов уменьшилось.

Греф руководит Сбербанком с ноября 2007 г. До этого он занимал пост министра экономического развития.

Как прошло годовое собрание акционеров Сбербанка

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Facebook запустит свою криптовалюту в 2020 году

Ведомости
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В I квартале 2020 г. Facebook запустит свою криптовалюту, узнала BBC. Новая криптовалюта получила название GlobalCoin, ее тестирование начнется в текущем году. По данным BBC, Facebook летом раскроет детали готовящегося запуска.

Основатель соцсети Марк Цукерберг уже встречался с руководителем Банка Англии Марком Карни для беседы о возможных рисках, а также обсуждал с казначейством США регуляторные и операционные моменты создания новой криптовалюты, сообщает BBC. Прошли переговоры и с Western Union о наиболее дешевых и быстрых способах перевода денег между клиентами, у которых нет банковских счетов.

О создании новой криптовалюты стало известно в декабре прошлого года. Как писал Bloomberg, новое средство платежей станет инструментом для покупок и переводов средств внутри соцсетей, мессенджеров и сервисов, принадлежащих компании, – Facebook, Instagram и WhatsApp. По данным Financial Times (FT), курс криптовалюты планировалось привязать к доллару США, сделав ее ликвидной и способной торговаться на биржах. Газета со ссылкой на несколько источников написала, что для этого Facebook вел переговоры сразу с несколькими площадками для проведения подобных торгов – DRW, Jump, Coinbase и Gemini. По информации FT, Facebook подписал со всеми участниками переговоров соглашение о неразглашении.

Facebook не единственная компания, владеющая соцсетями и мессенджерами, которая запускает свою криптовалюту. Например, команда основателя Telegram Павла Дурова сейчас работает над созданием собственной блокчейн-платформы. В апреле она раздала доступ к тестовой версии TON ограниченному числу профессиональных команд по всему миру, в том числе российским, рассказали «Ведомостям» руководители двух компаний, получивших доступ к тестированию.

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Бизнес
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Выручка маркетплейса «Беру» превысила 1 млрд рублей в месяц

Ведомости
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Выручка маркетплейса «Беру» превысила 1 млрд руб. в месяц, заявил президент Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров, передает «Интерфакс».

«За полгода с момента запуска «Беру» преодолел планку выручки в 1 млрд руб. в месяц», – отметил Греф. Конкретные данные он не раскрыл.

«Беру» – это совместный проект Сбербанка и «Яндекса». Он был запущен 24 октября 2018 г. На момент запуска ассортимент маркетплейса состоял из 25 000 видов товаров. «Яндекс» обещал, что в течение нескольких лет ассортимент увеличится до миллиона позиций. Сейчас на площадке представлены товары от 1000 продавцов, ассортимент составляет более 100 000 товарных наименований.

Сбербанк и «Яндекс» договорились создать на базе «Яндекс.Маркета» совместное предприятие в 2017 г. Госбанк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» за 30 млрд руб. Сделка была закрыта в конце апреля прошлого года, предприятие оценивалось в 60 млрд руб. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – говорил Греф. Помимо «Беру» в прошлом году также была запущена тестовая версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly.

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Политика
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Рогозин за первый год работы в «Роскосмосе» получил почти 30 млн рублей

Ведомости
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин за первый год работы в госкорпорации заработал более 29,5 млн руб., в том числе почти 23,5 млн руб. – по основному месту работы. Сведения о доходах работников «Роскосмоса» опубликованы на сайте госкорпорации. Супруга Рогозина за год получила более 3,3 млн руб.

По итогам прошлого года гендиректор госкорпорации задекларировал земельный участок площадью более 2300 кв. м и жилой дом в 780 кв. м. В собственности супруги находятся доли в квартире площадью 346 кв. м и трех машино-местах. Также у семьи есть три автомобиля: ГАЗ-21, Mercedes-Benz S 560 и Range Rover, а также мотоцикл BMW Adventure.

Предшественник Рогозина на посту гендиректора «Роскосмоса» Игорь Комаров в 2017 г. заработал более 108,5 млн руб., в том числе 71,5 млн руб. – на основном месте работы.

Рогозин возглавил госкорпорацию в конце мая 2018 г. До этого, с декабря 2011 г., он был вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс. На этой должности он в позапрошлом году получил 24,2 млн руб. За прошедший год Рогозин приобрел жилой дом, в декларации за 2017 г. его не было. Кроме того, там не были указаны автомобили Mercedes-Benz и Range Rover.

Любимые автомобили российских чиновников

Политика
Новости

Депутаты Верховной рады Украины обжаловали ее роспуск в Конституционном суде

Ведомости
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Группа депутатов Верховной рады Украины подала иск в Конституционный суд на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление депутата фракции «Народный фронт» Андрея Тетерука.

По его словам, коллективный иск подан 62 депутатами, которые посчитали указ неконституционным. Депутаты просят суд рассмотреть иск в течение месяца, поскольку внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью. Как сообщал ранее ЦИК Украины, обжалование президентского указа не повлияет на ход подготовки избирательных комиссий к всенародному голосованию. Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий выступал за обжалование роспуска Рады, объясняя, что такое решение президента создает правовой кризис и противоречит нормам украинского права.

В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский произнес речь, в которой обозначил первоочередные задачи на посту президента. Он заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Зеленский подписал указ о роспуске Рады, документ был опубликован в газете «Урядовый курьер» 23 мая и официально вступил в силу.

Зеленский предлагал депутатам до выборов внести корректировки в избирательный кодекс страны – снизить проходной барьер для партий до 3% и перейти к пропорциональной системе выборов. Депутаты не поддержали инициативу президента, отказавшись даже включить ее рассмотрение в повестку заседания 22 мая.

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Новости

«В контакте» предложила «Эксмо» мировое соглашение по иску об авторских правах

Ведомости
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Соцсеть «В контакте» предложила издательству «Эксмо» заключить мировое соглашение в рамках спора о защите авторских прав, передает РБК из зала Мосгорсуда. Юрист Ассоциации по защите прав в интернете (представляет в суде интересы «Эксмо») поддержал это предложение.

Заседание суда, на котором может быть утверждено мировое соглашение, назначено на 7 июня.

Издательство «Эксмо» в апреле подало иск о защите авторских прав к социальной сети «В контакте». Предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня (псевдоним – Дмитрий Накамура).

Представитель Ассоциации по защите прав в интернете говорил, что «Эксмо» не будет добиваться блокировки «В контакте», издательство намерено потребовать денежного штрафа.

Политика
Новости

FT: новый премьер-министр появится у Великобритании к концу июля

Ведомости
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Процесс номинирования кандидатов на пост руководителя консервативной партии завершится на неделе, которая начнется 10 июня, заявил председатель партии Брэндон Льюис. Премьер-министр Тереза Мэй в пятницу объявила о намерении уйти в отставку с поста лидера партии 7 июня.

После номинирования кандидатов партийцы – члены парламента проведут несколько туров голосования, чтобы выбрать итоговые кандидатуры, которые и будут включены в бюллетень для выбора лидера всеми членами партии. «Мы ожидаем, что процесс завершится к концу июня», – говорится в заявлении Льюиса и его коллег, ответственных за выборы. Поскольку таким образом в нынешней непростой для страны ситуации будет избран не только лидер партии, но и премьер-министр, руководители консерваторов предложат создать возможности для британцев, не являющихся членами партии и не голосующих за нее на выборах, встретиться с кандидатами и задать им свои вопросы, говорится в заявлении.

Представленный график позволяет предположить, что новый премьер-министр появится у страны к концу июля, до того как парламент уйдет на летние каникулы, пишет Financial Times. А сжатые сроки означают, что теоретически преимущество будет у более известных политиков, делает вывод газета.

При этом лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин и мэр Лондона Садик Хан призвали немедленно провести досрочные всеобщие выборы. «Последнее, что нужно стране, – еще недели распрей между консерваторами и новый неизбранный премьер-министр», – заявил Корбин.

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Осужденный за взятку бывший замначальника СК Москвы Никандров вышел по УДО

Ведомости
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Бывший заместитель начальника управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров освобожден досрочно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. Никандров освобожден на один год шесть месяцев и 11 дней раньше назначенного судом срока. На момент написания материала в базе данных суда решение отсутствовало.

Летом 2016 г. Никандрова задержали вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Полицейские задержали Кочуйкова после перестрелки у ресторана Elements в центре Москвы.

Никадров полностью признал свою вину. Мосгорсуд приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и лишил звания генерал-майора юстиции. Ламонов получил пять лет колонии строгого режима, а Максименко – 13 лет. Ламонову суд назначил также штраф в размере 32 млн руб., Максименко – 165 млн руб.

Адвокат осужденного Павел Черняк настаивал, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала», а также указывал, что осужденный сотрудничал со следствием. С учетом этих обстоятельств в октябре 2018 г. Верховный суд смягчил наказание Никандрову, постановив перевести его в колонию общего режима и пересчитав срок наказания с учетом проведенного под арестом времени.

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