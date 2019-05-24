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В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастной маркировки произведений литературы и искусства

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской («Единая Россия») внесла на рассмотрение парламента законопроект, снимающий возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также произведений советского кинематографа. Документ размещен в базе данных парламента.

Как указывают авторы в пояснительной записке, формальное следование закону привело к тому, что издательства перестраховываются и указывают маркировку «18+» для произведений классической литературы, а это приводит к тому, что «шедевры мировой литературы оказываются запрещенными для детей». Депутаты предлагают распространять книги школьной программы без знака информационной маркировки.

Кроме того, депутаты предлагают не распространять действие закона о защите детей от вредной информации на распространение культурных ценностей музеями, дворцами культуры, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами и другими учреждениями культуры. Также документ предлагает наделить правительство России полномочиями для определения критериев, по которым продукцию будут относить к имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вступил в силу в 2012 г. Он ввел возрастную маркировку информационной продукции, чтобы оградить детей и подростков от опасных книг, фильмов, аудиозаписей, театральных постановок и других видов искусства. Согласно закону маркировке «18+» подвергается информация, побуждающая к рискованному поведению или самоубийству, оправдывающая противоправное поведение, провоцирующая употреблять наркотики, алкоголь или табак, заниматься проституцией, бродяжничать и играть в азартные игры, ставящая под вопрос семейные ценности и уважение к родителям, а также содержащая нецензурную лексику или порнографию.