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Коломойский рассказал о шантаже со стороны руководителя администрации Порошенко

Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга «1+1» Игорь Коломойский рассказал в интервью «Украинской правде» о шантаже со стороны руководителя администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко – Бориса Ложкина. По словам бизнесмена, Ложкин требовал не показывать на телеканале «1+1» сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил нынешний президент страны Владимир Зеленский.

«Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это нельзя показывать. Еще на стадии производства... Он звонил [соучредителю и совладельцу группы «Приват» Геннадию] Боголюбову и говорил... что заберут банк. Шантажировал Приватбанком из-за «1+1», – рассказал Коломойский. В сериале Зеленский играл роль школьного учителя истории, случайно ставшего президентом.

Коломойский в 1990-х гг. вместе с бизнесменом Боголюбовым основал Приватбанк, который стал крупнейшим украинским банком. В 2016 г. правительство Украины решило его национализировать, на тот момент банк контролировали Коломойский (41,7%) и Боголюбов (33,3%). Порошенко объяснял решение тем, что другого выхода не было: альтернатива выглядела безответственной, потому что она означала бы «закрыть глаза», «спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет». Коломойский заявлял, что Приватбанк стал жертвой произвола Национального банка Украины. Позже он покинул страну и долгое время жил за рубежом. 16 мая стало известно, что Коломойский вернулся на Украину. Американский Forbes оценивает состояние Коломойского в $1,1 млрд.

Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – Порошенко – получил 24,45% голосов. 30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. 20 мая прошла церемония инаугурации Зеленского. Коломойский ранее заявлял, что при Зеленском не боится вернуться на Украину, а вот при президенте Порошенко «можно приехать, а потом не выехать».

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации