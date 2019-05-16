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СМИ сообщили о возвращении Коломойского на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину. Этой ночью он прилетел в Днепр из Израиля, написал журналист программы «Схемы» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый») Михаил Ткач. «В 02.30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра (бывший Днепропетровск. – "Ведомости") прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT», – отметил Ткач в Telegram-канале. Позже, ссылаясь на источники, журналист уточнил, что на борту прибывшего самолета был Коломойский.

Украинское издание «theБабель» пишет, что Коломойский подтвердил информацию о прибытии на Украину. На вопрос издания о том, чем бизнесмен в ближайшее время собирается заняться, Коломойский ответил, что не знает.

С июня 2017 г. Коломойский не был на территории Украины. Он проживал в Женеве, а с сентября 2018 г. – в израильском городе Герцлия. Ранее в интервью программе «Схемы» Коломойский утверждал, что он переехал в другую страну «по семейным обстоятельствам». Вернуться на Украину бизнесмен хотел после первого тура выборов президента. В интервью Bihus.info Коломойский говорил, что при избранном президенте Владимире Зеленском он не боится вернуться на Украину, а вот при президенте Петре Порошенко «можно приехать, а потом не выехать».

Коломойский в 1990-х вместе с бизнесменом Геннадием Боголюбовым основал Приватбанк, который впоследствии стал крупнейшим украинским банком. В 2016 г. правительство страны приняло решение о его национализации, на тот момент кредитную организацию контролировали Коломойский (41,7%) и Боголюбов (33,3%). Порошенко объяснял решение тем, что другого выхода не было: альтернатива выглядела безответственной, потому что она означала бы «закрыть глаза», «спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет». Приватбанк стал жертвой произвола НБУ (Национального банка Украины), говорил Коломойский. Он также выражал надежду, что после смены власти сможет рассчитывать на «справедливый суд и честную правовую оценку» по данному делу. Forbes в 2019 г. оценил состояние Коломойского в $1,1 млрд.