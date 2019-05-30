Назарбаев получил второй почетный пост за два дня
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил статус «почетного сенатора», передает NUR.KZ. Такое решение единогласно приняли депутаты на пленарном заседании казахстанского сената.
Депутат Талгат Мусабаев заявил, что таким образом они отметили заслуги Назарбаева «в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма».
Накануне Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета. Это высший наднациональный орган Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Присвоить это звание Назарбаеву предложил президент России Владимир Путин.
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана в марте. Его полномочия перешли к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву. Он будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов, которые пройдут в апреле 2020 г.