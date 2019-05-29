Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) – высшего наднационального органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединяющего Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
О присвоении Назарбаеву этого звания в среду, открывая заседание ВЕЭС в Нур-Султане, объявил новый президент Казахстана, преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. По его словам, инициатива присвоения Назарбаеву этого звания принадлежала президенту России Владимиру Путину, все страны – участницы ЕАЭС поддержали ее.
Токаев напомнил, что в свое время именно Назарбаеву принадлежала идея евразийской интеграции: «Благодаря политической прозорливости, стратегическому видению первого президента Казахстана идея евразийской интеграции стала реальностью, которая заметно переформатировала экономический и, можно сказать, геополитический ландшафт континента. Поэтому, учитывая его исторический вклад в становление ЕАЭС, президент России Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета».
Назарбаев, который был президентом Казахстана почти 30 лет, 19 марта подписал указ о сложении с себя полномочий. В соответствии с конституцией страны полномочия президента перешли к спикеру сената Токаеву, который будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов в апреле 2020 г.
Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева
Назарбаев родился 6 июля 1940 г. в казахском селе Чемолган. В 1958 г. по комсомольской путевке был направлен на строительство Карагандинского металлургического завода, где работал чугунщиком, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком и старшим газовщиком доменного цеха.
Партийная карьера Назарбаева началась в 1960-x гг. На фото – Назарбаев в 1981 г. уже в должности секретаря Центрального комитета компартии Казахстана
На снимке: председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин (справа) и Назарбаев во время пресс-конференции, 1991 г.