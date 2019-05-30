Верховная рада отказалась принять отставку премьера Украины

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Верховная рада не приняла проект постановления, предполагающего отставку премьера Украины Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. За отставку проголосовали 97 депутатов, против – 63. Еще 50 парламентариев воздержались и 87 не голосовали. Для того, чтобы документ был принят Радой, за него должны проголосовать 226 депутатов.
Гройсман объявил о планах покинуть должность 20 мая – после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Во время церемонии он заявил, что членам правительства следует уйти в отставку, отметив, что их места должны занять те, кто думает о будущем Украины, а не о ближайших выборах. Согласно конституции Украины отставку премьера должна одобрить Верховная рада.
Во время инаугурации Зеленский объявил также о планах распустить Раду. Группа депутатов обжаловала соответствующий указ президента в Конституционном суде.
Зеленский победил на выборах президента по итогам двух туров. Второй тур состоялся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий украинский президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.
Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Решение было озвучено во время заседания парламента, которое транслировалось на сайте Госдумы.
Закон предусматривает, что пьяному водителю за причинение тяжкого вреда здоровью теперь грозит срок от трех до семи лет лишения свободы (ранее предусматривалось лишение свободы на срок до четырех лет). При этом в случае гибели человека в ДТП водителю теперь грозит срок от пяти до 12 лет (до принятия поправок закон предусматривал сроки от двух до семи лет). Также закон вводит наказание сроком от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (ранее максимальное наказание составляло девять лет).
Ранее один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявлял, что разработанные поправки по сути приравнивают ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство.
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Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством, сообщается на сайте организации.
Статья, по которой обвиняется Удот, является статьей небольшой тяжести, и ранее не судимое лицо не может быть по ней приговорено к лишению свободы. По таким делам домашний арест может применяться только в исключительных обстоятельствах и избрание такой меры пресечения в отношении Удота не имеет оснований, считают правозащитники.
Политическим мотивом преследования Удота, по мнению «Мемориала», является желание властей помешать деятельности «Голоса» перед региональными и местными выборами 2019 г.
Уголовное дело против Удота было заведено в апреле 2018 г. по заявлению сотрудников НТВ. Он отказался общаться с журналистами телеканала в аэропорту «Шереметьево» и просил их не снимать. Когда они продолжили настаивать, Удот заявил, что «их всех переубивает». Активиста задержали в мае 2019 г., он сам пришел в полицию после возвращения из заграничной командировки, длившейся более года, и заявил о готовности содействовать расследованию. Химкинский городской суд Московской области 22 мая отправил его под домашний арест.
Бизнес
Новости
«Аэрофлот» заплатит до 4,6 млрд рублей за техобслуживание SSJ100
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«Аэрофлот» объявил конкурс на услуги технического обслуживания принадлежащих ему самолетов Sukhoi Superjet 100, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Маркетинг». Услуги должны оказываться в период с 2019 по 2023 г. Максимальная сумма, которую авиакомпания готова за них заплатить, – 4,6 млрд руб.
Согласно материалам конкурса, речь идет о базовом техническом обслуживании лайнеров, которое включает в себя ремонт поврежденных конструкций, устранение отложенных дефектов, замену компонентов с истекшим сроком службы, двигателей, вспомогательных силовых установок, а также мойку и покраску самолетов.
Ранее в мае «Аэрофлот» признал несостоявшимся конкурс на услуги технического обслуживания и ремонта SSJ100. Заявки тогда подали производитель лайнеров АО «Гражданские самолеты Сухого» и его «дочка» – ООО «Рапарт сервисез». Обе заявки были отклонены, поскольку компании превысили максимальную стоимость закупки ($124 млн).
Сейчас у «Аэрофлота» 49 самолетов SSJ100 (до трагедии в «Шереметьево» 5 мая было 50), в 2019–2025 гг. авиакомпания планирует приобрести еще 100 таких лайнеров.
Вечером 5 мая SSJ100 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.
Последствия крушения самолета в «Шереметьево»
Следственный комитет РФ / Снимок с видео
Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из «Шереметьево», совершая рейс из Москвы в Мурманск. По словам членов экипажа, через несколько минут после вылета в самолет попала молния, связь с диспетчерами была потеряна, ее удалось восстановить на аварийной частоте. Самолет вернулся в «Шереметьево» и попытался совершить аварийную посадку. После остановки началась эвакуация по надувным трапам из носовой части лайнера, но не всем пассажирам удалось спастись. В авиакатастрофе погиб 41 человек
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Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов, передает ТАСС. По словам Шеметова, до сих пор банк ждал законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой, однако регулятор относится к такому продукту негативно, поэтому и было принято это решение.
В январе 2018 г. Шеметов сообщал, что отделение кредитной организации в Швейцарии – Sberbank (Switzerland) AG создает инфраструктуру для торговли криптовалютой.
Против криптовалют как полноценного денежного средства в России выступал Центробанк. «Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски», – заявлял первый зампредседателя регулятора Сергей Швецов.
В конце 2017 г. российские власти определились с позицией относительно криптовалют. Президент Владимир Путин заявил о высоких рисках такого денежного средства: «Возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане».
В прошлом году президент Сбербанка Герман Греф упоминал, что современный мир переоценивает криптовалюты. «Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи, как криптовалюта, – это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейна пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь», – отметил Греф.
Кто разбогател на криптовалюте
Ripple
Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Он опубликован на сайте издания. Журнал, оценивая состояния участников рейтинга, не называет точные суммы, а указывает лишь примерный диапазон. Список возглавил Крис Ларсен. Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд
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Richard Drew / AP
Сооснователь Ethereum Джозеф Любин начал свою карьеру в области робототехники. Сейчас его состояние оценивается от $1 млрд до $5 млрд
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bitcoin.com
Директор криптобиржи Binance Чангпенг Жао занимает третью строчку с состоянием от $1,1 млрд до $2 млрд. При этом семь месяцев назад Binance еще не существовало
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Evan Agostini / Invision / AP
В список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд
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Andy Kropa / Invision / AP /
Наследник крупного банковского бизнеса Мэтью Мэллон. Инвестировал в криптовалюты на раннем этапе. Теперь у него может быть от $900 млн до $1 млрд
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Michael Short / Bloomberg via Getty Images
Брайан Армстронг основал биржу Coinbase, у которой становится все больше клиентов, несмотря на достаточно большую плату «за вход» по брокерским меркам. Состояние Армстронга оценивается от $900 млн до $1 млрд
6/19
Roy Rochlin / Getty Images
Сооснователь Bloq Мэттью Росзак участвовал в первых ICO, сейчас у него может быть от $900 млн – 1 млрд. «Мне очень везло», - говорит сам Росзак
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Ethan Lou / Reuters
Состояние сооснователя Ethereum Энтони Ди Иорио оценивается в $750 млн - 1 млрд. «Я сразу понял концепцию биткойна», - отмечает он
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Nils Petter Nilsson / Ombrello / Getty Images for The Sime Awards
Когда-то он был заядлым геймером, а потом построил одну из крупнейших торговых компаний с виртуальными активами - Internet Gaming Entertainment. Затем он заинтересовался криптовалютами. Теперь состояние Брока Пирса оценивается от $700 млн до $1 млрд
9/19
Rick Wilking / Reuters
Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц попал в список миллиардеров Forbes в 2007 г. Инвестировать в криптовалюту он начал позже - в 2013 г. Сейчас его состояние оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Matthias Balk / DPA / ТАСС
Брендан Блюмер разработал платформу блокчейнов EOS.IO. Его состояние оценивается в $600-700 млн
11/19
Личный архив
Дэн Лаример раньше работал над оборонными проектами. Потом у него случился экзистенциальный кризис, как говорит он сам. «Я хотел перейти от работы над оружием разрушения к созданию систем, которые могли бы помочь обеспечить жизнь, свободу и собственность для человечества», - отмечает Лаример. Потом он участвовал в создании трех блокчейн-платформ. Его состояние оценивается от $600 млн до 700 млн
12/19
David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images
В список также включен уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн
13/19
IOHK
Чарльз Хокинсон бросил консалтинг в 2013 г., чтобы запустить онлайн-школу о биткойнах. «Мои родители думали, что я сумасшедший», – говорит Хокинсон. «Все думали, что я сумасшедший, но я сказал: «Нет, нет, я все понял». Сейчас его состояние может достигать $600 млн
14/19
ERIC PIERMONT / AFP
Брэд Гарлингхаус сейчас возглавляет Ripple. Его состояние оценивается от $400 млн до $500 млн
15/19
Lucas Jackson / Reuters
Барри Силберт владеет Coindesk, а также инвестировал в Ripple и Coinbase. Forbes оценил его состояние от $400 млн до $500 млн
16/19
Сергей Портер / Ведомости
24-летний Виталик Бутерин - уроженец России, но вырос в Канаде. Он изобрел криптовалюту Ethereum, которая занимает второе по популярности место в мире после биткойна. Состояние Бутерина может составлять $400-500 млн
17/19
Danny Moloshok / Reuters
Венчурный капиталист Тим Дрейпер начал интересоваться криптовалютами задолго до их популярности. Сейчас его состояние может достигать $350–500 млн
18/19
Сон Чжи-Хьюн занимает последнюю строчку в рейтинге. Его площадка Upbit стала крупнейшей в обмене криптовалютами в Южной Корее. Состояние предпринимателя оценивается от $350 млн до $500 млн
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В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя в целом это общий фон, который является объектом очень пристального внимания», – добавил он.
Повышение благосостояния россиян является конечной целью национальных проектов, отметил он. Речь идет не об отложенном эффекте, а о конечном результате, который россияне должны ощутить уже в 2019 г. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин, напомнил Песков.
При этом пресс-секретарь призвал с осторожностью относиться к статистическим данным. По его словам, «иногда показатели весьма волатильны» и их корректировка происходит «прямо на следующий день».
В конце мая Росстат опубликовал итоги исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за IV квартал 2018 г. Согласно документу, в России только 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что им хочется. При этом 48,2% россиян хватает денег только на еду и одежду, товары длительного пользования они не могут купить. Наиболее сложную ситуацию Росстат зафиксировал в трех регионах страны в отчетном периоде. В частности, купить товары длительного пользования в Тульской области не могут более 80% граждан, в республиках Карачаево-Черкесия и Марий Эл – 73,2% россиян.
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Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм Святой Екатерины, поскольку в городе не хватает церквей, написала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова в Facebook. «53 площадки под храм Святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов», – подчеркнул она.
Тамбова рассказала, что беседовала с настоятелем прихода Екатерининского храма-часовни отцом Иоанном Никулиным. По его подсчетам, храмы традиционной архитектуры (их 61 в Екатеринбурге) посещают как минимум 2 226 500 человек в месяц. Еще в городе есть 30 приходов, «которые ютятся в приспособленных помещениях», отметила она. «Так что неудивительно, что желающих принять храм Святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало», – заключила Тамбова.
В 2018 г. власти Екатеринбурга приняли решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Спонсоры строительства – Русская медная компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум, однако избирком отказал им в этом. В середине мая этого года из-за строительства начались протесты. 16 мая президент России Владимир Путин вмешался в ситуацию, призвав провести опрос горожан по этому вопросу. Власти города согласились.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные места под строительство храма. Он призвал граждан предлагать свои варианты мест, где бы храм мог разместиться. По итогам обсуждения и опроса будет принято совместное решение, заверил Куйвашев.
22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга по теме храма. Большинство из них выступило против строительства на выбранном месте в центре города.
Как прошла акция «Включи свет», организованная противниками храма в Екатеринбурге
Марина Молдавская / ТАСС
15 мая, на третий день протеста против храма на месте сквера в Екатеринбурге, его участники провели флешмоб под названием «Включи свет». Они, держа светящиеся предметы в руках, к примеру телефоны с включенными фонариками, скандировали «Это наш город!» и «Скверу быть». «Пролей свет на происходящее, и пусть этот момент в истории Екатеринбурга не останется незамеченным», – призывали организаторы флешмоба в анонсе к нему. Как прошла акция – в фотогалерее «Ведомостей»
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Группа ВТБ планирует продать долю в ООО «Медиалогия», разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа, следует из отчетности банка по МСФО за I квартал.
ВТБ покупал «Медиалогию» для последующей перепродажи, отмечается в документе. Поэтому вероятность продажи доли в компании очень высока.
ВТБкупил 63% акций «Медиалогии» в январе. Тогда первый зампред банка Юрий Соловьев заявлял, что это инвестиционная сделка. По его словам, через три года «Медиалогию» можно будет перепродать крупным IT-компаниям или медиахолдингам.
У ВТБ есть отдельное направление для инвестиций, когда он становится акционером какого-либо бизнеса для его улучшения и дальнейшей перепродажи, рассказывал предправления банка Андрей Костин. Например, у ВТБ есть доля в «СТС медиа».
Экономика
Новости
Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
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Правительство подготовит законопроект, уравнивающий ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) россиян и иностранных граждан, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.
Сейчас ставка НДФЛ для россиян и иностранцев разная – 13% и 30% соответственно, напомнил Силуанов. «Мы будем готовить законодательство, чтобы уравнять ставки, сделать для иностранцев ставку, аналогичную той, что у россиян», – сказал он на совещании по вопросу реализации национальных проектов в сфере предпринимательства во Владивостоке.
Ранее премьер Дмитрий Медведев говорил, что правительство не собирается изменять ставку НДФЛ для россиян. Силуанов называл НДФЛ одним из самых собираемых и стабильных налогов.
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается на сайте нижней палаты парламента.
О намерении США выйти из договора президент Дональд Трамп заявил в конце 2018 г., обвинив Россию и Китай в несоблюдении договоренностей о ликвидации ядерного оружия. Путин отметил, что Россия зеркально ответит на решение США и тоже приостанавливает участие в договоре.
США обвиняют Россию в нарушении договора с 2014 г.: Россия, по их данным, испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. Москва эти обвинения отвергала. Россия заявила, что сами США производят оружие, которое подпадает под определение договора (речь шла о баллистических ракетах-мишенях и ударных беспилотниках), и развертывают в Румынии для ракет ПРО установки, которые могут использовать для крылатых ракет «земля – земля». В 2017 г. Россия и США провели двухсторонние консультации, но не сняли взаимных обвинений.
ДРСМД был подписан СССР и США в декабре 1987 г. и предполагал ликвидацию обеими сторонами баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, пусковых установок, а также специального оборудования и сооружений для проведения запусков, а также отказ от производства и испытаний таких ракет в будущем.
У каких стран есть ядерное оружие
National Nuclear Security Administration
Принято считать, что в мире де-факто существуют девять ядерных держав - США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. устанавливает, что ядерными державами де-юре признаются государства, осуществившие ядерный взрыв до 1 января 1967 г. – США, СССР/Россия, Великобритания, Франция и Китай. 16 июля 1945 г. в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико)
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Денис Гришкин / Ведомости
В СССР первое испытание атомной бомбы – изделия РДС-1 – было проведено 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. После распада Советского Союза статус ядерной державы сохранила за собой Россия, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств
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David Moir / Reuters
Великобритания стала третьей страной, самостоятельно разработавшей ядерное оружие. В период с 1952 по 1991 г. страна произвела 45 испытаний ядерного оружия. Великобритания обладает только одной из составляющих ядерной триады — баллистическими ракетами подводных лодок: в составе Королевского военно-морского флота имеются четыре атомные подлодки класса Vanguard, несущие по 16 баллистических ракет Trident II, сообщал ТАСС
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Christophe Ena / AP
Франция получила статус ядерной державы вслед за США, СССР и Великобританией после проведения в 1960 г. испытания первой французской ядерной бомбы в пустыне Сахара в Алжире. У страны насчитывается около 300 стратегических боезарядов, уточняет ТАСС. Основная ударная сила французских ВМС — четыре атомных подводных ракетоносца типа Triomphant
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Andy Wong / Reuters
Китай осуществил первое ядерное испытание 16 октября 1964 г. Оно представляло собой атмосферный взрыв уранового устройства на испытательной башне. Мощность взрыва составила 22 килотонны. По подсчетам западных экспертов, программа обошлась КНР в $4,1 млрд, сообщало «РИА Новости»
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Manish Swarup / AP
Индия, Пакистан, Израиль и КНДР хоть и обладают ядерным оружием, к договору о его нераспространении не присоединились. Первое испытание ядерного оружия в Индии было проведено 8 мая 1974 г. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия и Пакистан наращивают ядерные запасы и активно работают над развитием ракетных систем
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Anjum Naveed / AP
Пакистан в мае 1998 г. провел подземные испытания атомного оружия на полигоне Чагай Хиллз. По оценкам международных экспертов, в настоящее время ядерный арсенал Пакистана составляет 130–140 ядерных боеголовок, приводит данные ТАСС
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Amir Cohen / AP
Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие ядерного оружия в стране. По данным SIPRI, Израиль располагает примерно 80 ядерными боеголовками, 30 из которых – тактические ядерные заряды (авиабомбы свободного падения). Оставшиеся 50 боеголовок предназначены для установки на баллистические ракеты средней дальности Jericho II, указывает институт. Дизель-электрические подлодки типа «Долфин» ВМС Израиля (на фото) предположительно способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками
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Ahn Young-joon / AP
Эксперты подсчитали, что за всю историю ядерной программы КНДР произвела шесть подземных ядерных испытаний с 2006 по 2017 г. В сентябре 2017 г. Пхеньян провел свое шестое, самое мощное ядерное испытание. Ученые-атомщики Nuclear Note оценили ядерный потенциал КНДР в 10–20 боеголовок
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Пользователи оператора мобильной связи Tele2 испытывают проблемы со связью. Их жалобы можно встретить в соцсетях. О проблемах в работе Tele2 также свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-сервисов.
Сбои со связью начались около 10.00 мск. Более половины пользователей (54%) отмечают неполадки в работе всех сервисов, 35% абонентов испытывают проблемы с мобильной связью, у 9% пользователей не работает мобильный интернет, сообщает Downdetector. По его данным, больше всего сбоев зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы со связью также наблюдаются в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Краснодаре, Иркутске, Казани.
Представитель Tele2 подтвердил «Коммерсанту», что у незначительного числа московских абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Работа всех сервисов была восстановлена менее чем за 20 минут, добавили в компании.
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планирует рассмотреть вопрос о продаже своего пакета акций Utair, когда ситуация в авиакомпании стабилизируется. Об этом сообщил директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Анатолий Уткин, передает «Интерфакс». «Что касается реализации [доли в Utair], как только экономика данного хозяйствующего субъекта стабилизируется (есть объективные причины достаточно тяжелые: начиная от лизинговых платежей и заканчивая ростом стоимости топлива, финансовой нестабильностью на этом рынке), этот вопрос будет рассмотрен», – передает слова чиновника агентство.
По словам Уткина, сейчас ХМАО работает над созданием соглашения между акционерами авиакомпании, но сути документа не раскрывал.
ХМАО является одним из крупнейших акционеров авиакомпании. Региону принадлежит 38,8% акций Utair. Контролирующим акционером авиакомпании (50,1%) долгое время была нефтяная компания «Сургутнефтегаз» через НПФ «Пенсионное сопровождение», который затем был переименован в «Пенсионный выбор» и стал принадлежать вместо структур «Сургутнефтегаза» фонду «Пенсионное сопровождение». Авиационная отрасль и кредиторы Utair считают, что эту авиакомпанию по-прежнему контролирует «Сургутнефтегаз».
Ранее Utair сообщила, что в декабре не выплатила проценты по семилетним кредитам (до 2020 г. компания должна выплачивать только проценты). Это было сделано с целью обеспечить бесперебойную работу в низкий сезон, объясняла авиакомпания. У Utair два семилетних кредита: на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Самыми крупными участниками синдиката являются Сбербанк, банк «Траст» и банк «Россия». Все кредиты выданы в 2015 г. В мае РБК написал со ссылкой на источники, что Utair направила кредиторам новый вариант реструктуризации задолженности. Он предусматривает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под 0,01%.
Utair входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров. В 2018 г. получила убыток около 22 млрд руб., говорилось в ее отчетности.