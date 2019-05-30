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Верховная рада отказалась принять отставку премьера Украины

Верховная рада не приняла проект постановления, предполагающего отставку премьера Украины Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. За отставку проголосовали 97 депутатов, против – 63. Еще 50 парламентариев воздержались и 87 не голосовали. Для того, чтобы документ был принят Радой, за него должны проголосовать 226 депутатов.

Гройсман объявил о планах покинуть должность 20 мая – после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Во время церемонии он заявил, что членам правительства следует уйти в отставку, отметив, что их места должны занять те, кто думает о будущем Украины, а не о ближайших выборах. Согласно конституции Украины отставку премьера должна одобрить Верховная рада.

Во время инаугурации Зеленский объявил также о планах распустить Раду. Группа депутатов обжаловала соответствующий указ президента в Конституционном суде.

Зеленский победил на выборах президента по итогам двух туров. Второй тур состоялся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий украинский президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации