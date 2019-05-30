Канцлером Австрии впервые стала женщина
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером страны, передает издание Kronen Zeitung. Она будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов в сентябре. Бирляйн — первая женщина на посту канцлера Австрии.
Во вторник, 28 мая, президент Австрии отправил в отставку правительство канцлера Себастьяна Курца. Временно исполняющим обязанности канцлера был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгер.
Ван дер Беллен принял такое решение после того, как австрийский парламент 27 мая вынес Курцу вотум недоверия. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
В середине мая журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой была запечатлена беседа Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. Запечатленная на видео встреча состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Женщина во время переговоров предложила политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.
Сам Штрахе утверждал, что женщина на видеозаписи – это гражданка Латвии, а не России. На фоне скандала он 18 мая подал в отставку с поста вице-канцлера, а Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение.