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США готовы доказать причастность Ирана к атакам на танкеры в ОАЭ

США готовятся представить в Совете безопасности ООН доказательства того, что Иран причастен к недавней диверсии против танкеров в водах ОАЭ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, доказательства будут представлены на следующей неделе. Он подчеркнул, что и без ознакомления с доказательствами невозможно прийти к мнению, что атаки были совершены кем-то кроме Ирана или его пособников.

12 мая на нескольких нефтяных танкерах в Оманском заливе возле порта Фуджейра (ОАЭ) произошли взрывы. Сообщалось, что удалось избежать жертв и разлива топлива. МИД Ирана отвергал обвинения в этом инциденте.

Как позже заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, США также собираются ввести санкции против европейского механизма финансовых расчетов с Ираном. Этот механизм до сих пор использовался европейскими компаниями для ведения бизнеса с Ираном без опасения попасть под санкции, введенные США после выхода из ядерной сделки.

США вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе и ввели санкции против Тегерана в 2018 г. До мая 2019 г. некоторым странам были даны исключения, т. е. США обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Белый дом отказался продлевать действие исключений, надеясь тем самым свести к нулю экспорт иранской нефти. В данный момент большинство стран, на которые изначально распространялись исключения, прекратили торговые отношения с Тегераном. В частности, сообщалось о прекращении закупок иранской нефти Китаем.