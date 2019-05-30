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Трамп рассказал об отказе Мюллеру в назначении на пост директора ФБР

Президент США Дональд Трамп отказал Роберту Мюллеру в назначении на пост директора ФБР незадолго до того, как его назначили спецпрокурором по расследованию «российского вмешательства» в выборы. Об этом сам Трамп написал в Twitter.

«Роберт Мюллер пришел в Овальный кабинет – вместе с другими потенциальными кандидатами, – желая стать директором ФБР. Он уже занимал эту позицию 12 лет, и я сказал ему: «Нет». На следующий день он стал спецпрокурором – это тотальный конфликт интересов. Мило!» – подчеркнул Трамп.

Мюллер занимал пост директора ФБР с 2001 по 2013 г. Накануне, 29 мая, он выступил впервые за два года с тех пор, как его назначили спецпрокурором. Он отметил, что офис спецпрокурора будет закрыт, а сам он покидает министерство юстиции (офис спецпрокурора входил в это ведомство). Мюллер также подчеркнул, что если бы его команда была уверена в том, что президент не совершал преступления, она бы об этом заявила.

«Доказательств было недостаточно, следовательно, в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо», – прокомментировал 29 мая выступление Мюллера Трамп.

В марте команда Мюллера подготовила доклад по расследованию. Главный его вывод заключается в том, что между Москвой и предвыборным штабом Дональда Трампа не было сговора. В то же время, отмечалось в докладе, Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы.