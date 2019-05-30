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Администрация Зеленского допустила возможность телефонного разговора с Путиным

Заместитель руководителя администрации нового президента Украины Вадим Пристайко допустил возможность проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Когда именно могут состояться переговоры, Пристайко не уточнил.

«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов», — приводит его слова «Интерфакс». Замруководителя администрации напомнил, что предыдущий украинский президент Петр Порошенко периодически общался с Путиным по телефону.

Зеленский 30 мая в Киеве провел первые переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом. Оба министра приветствовали приверженность нового президента Украины минским договоренностям и нормандскому формату, в который входит и Россия.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тоже допускал, что Путин может встретиться с Зеленским именно в нормандском формате. Однако он подчеркивал, что ясности в этом вопросе пока нет.

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