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Беглов заявил о плане баллотироваться в губернаторы Петербурга как самовыдвиженец

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала «78», что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца. Свое решение он мотивировал желанием «быть независимым от тех или иных взглядов».

Он также назвал основу своей избирательной платформы, пообещав создавать для горожан комфортные условия и налаживать связи с федеральной властью, чтобы город получал дополнительные средства.

Беглов 25 мая на встрече с жителями сообщил о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга. Но тогда он не уточнил, будет ли самовыдвиженцем или кандидатом от партии. В декабре прошлого года Законодательное собрание Петербурга приняло закон, позволяющий самовыдвижение на выборах губернатора города. Документ был внесен Бегловым.

Собеседники, близкие к «Единой России» и администрации президента, ранее говорили «Ведомостям», что Беглов планирует идти на выборы как самовыдвиженец. Согласно апрельскому опросу ВЦИОМа, кандидатуру Беглова готовы поддержать 43% жителей города, при этом у него самый высокий антирейтинг среди недавно назначенных врио губернаторов – 24%.

Законодательное собрание Петербурга официально назначит выборы губернатора 31 мая, но их дата уже известна – они пройдут в единый день голосования 8 сентября. Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора города в октябре прошлого года вместо Георгия Полтавченко.

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