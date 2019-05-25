Беглов объявил о намерении участвовать в выборах губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Роман Пименов / ТАСС

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что будет участвовать в выборах главы города. Об этом он сообщил на встрече с общественностью Курортного района Петербурга. Один из присутствующих на встрече предложил Беглову участвовать в выборах. «Я принимаю ваше предложение», – ответил врио губернатора. «По поводу выборов: мы сделали самое главное – изучили болевые точки города. Но мало решить болевые точки. Надо чтобы город развивался и стал локомотивом развития нашей страны. Мы разработали с командой план, как развивать его. Поэтому я сделаю все, чтобы проекты на бумаге стали реальными делами», – добавил он.

По схожей технологии в конце 2017 г. на выборы президента выдвигался Владимир Путин. О своем выдвижении он объявил на встрече с работниками ГАЗа в Нижнем Новгороде в декабре позапрошлого года.

Законодательное собрание Петербурга назначит выборы губернатора 31 мая, сообщил на этой неделе его председатель Вячеслав Макаров. Ранее Беглова просила выдвинуться на пост губернатора петербургская Общественная палата. Его выдвижение также поддерживали ветераны, «Юнармия», туристическая отрасль и муниципалитеты, сообщал городской правительственный сайт spbdnevnik.ru.

Пока неизвестно, пойдет ли Беглов на выборы как самовыдвиженец или от партии. В декабре прошлого года заксобрание Петербурга приняло закон, который позволяет самовыдвижение на выборах губернатора города. Соответствующий законопроект был внесен Бегловым.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора города в октябре прошлого года вместо Георгия Полтавченко. О намерении участвовать в выборах ранее уже заявили коммунист Владимир Бортко и экс-член «Яблока» Михаил Амосов. «Фонтанка» сообщала, что в проведенном ВЦИОМом опросе горожан звучали имена депутата заксобрания от «Справедливой России» Надежды Тихоновой и лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова. Человек, близкий к администрации президента, говорил «Ведомостям», что именно такой набор из пяти кандидатов и предполагается в бюллетене. ВЦИОМ в середине апреля сообщал, что за Беглова готовы проголосовать 43% опрошенных, при этом у него самый высокий антирейтинг среди недавно назначенных врио губернаторов – 24%.

Конкретные обстоятельства выдвижения на выборы врио губернатора второстепенны, имеют технологическое и символическое значение – ведь стартовую легитимность Беглов, как и другие врио, получил от президента, когда тот доверил ему исполнять обязанности губернатора, считает политолог Александр Пожалов. «Для действующего губернатора, идущего на перевыборы, формат выдвижения позволяет наглядно показать те достижения, которые связывают с ним за прошедший срок. У врио, работающего всего полгода, знаковых реализованных проектов, естественно, нет», – добавляет эксперт. Также формат выдвижения может показать, на чем будет строиться публичная кампания кандидата, полагает он: «Раз был выбран формат встречи с жителями в одном из районов, с которого Беглов начинал управленческую карьеру, то, возможно, мы увидим кампанию, построенную на цикле встреч с людьми в разных районах города, и аналог собянинской программы развития районов "Мой район". Тем более команда Беглова ранее в агитационных материалах уже пыталась использовать районную тему, хотя и неявно». В любом случае объявление на встрече с жителями лучше, чем выдвижение по просьбе искусственных гражданских институтов вроде Общественной палаты, считает Пожалов.

«Где-то когда-то Беглов читал, что источником власти в стране является народ, поэтому ему кажется, что с помощью подобного картинного выдвижения “по просьбам трудящихся” он зарабатывает какие-то очки – предстает эдаким “кандидатом от народа”. На самом же деле люди прекрасно знают: решение о том, что губернатором Петербурга должен быть Беглов, принимал Путин, а те люди, по “просьбе” которых последний якобы выдвинулся, никакого отношения к делу не имеют. Фальшь разыгранного спектакля очевидна всем», – говорит политолог Аббас Галлямов. Нынешний рост протестных настроений во многом связан с раздражением людей по поводу того, что «власть держит их за дураков», добавляет он: «Разыгрывать в этих условиях подобные представления – это большая политическая ошибка».

Опытный бюрократ и давний знакомый Путина. Чем известен Беглов