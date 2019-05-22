У Беглова на выборах не будет реальных конкурентов
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Парламент Санкт-Петербурга назначит выборы губернатора 31 мая, заявил в среду его председатель Вячеслав Макаров. Врио губернатора Александр Беглов пока не объявлял о выдвижении, но в среду представители общественной палаты города сообщили, что попросят его это сделать. «Уверен, что такой же позиции придерживается большинство жителей нашего города. И уверен, что Александр Дмитриевич не сможет отказать общественной палате», – сказал член палаты Александр Ватагин (цитата по «Интерфаксу»).
Городской информационный портал правительства Петербурга spbdnevnik.ru сообщил, что выдвижение Беглова также поддерживают ветераны, «Юнармия», туристическая отрасль и муниципалитеты. «Держание в неведении» неправильно, потому что создает нестабильность, заявил изданию руководитель городской «Юнармии» Игорь Коровин: «Владимир Путин за него [Беглова] ручается, и это гарантия того, что человек будет работать ответственно <...> Так что стесняться не надо было, надо было давно сказать: «Да, я иду на выборы губернатора!»
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