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Экс-главе Раменского района Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве

Бывшему главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову предъявлено обвинение в убийстве заместителя председателя общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат обвиняемого Артем Сарбашев, отметив, что его подзащитный вину не признает.

По словам защитника, Кулакову вменяется ч. 1 ст. 105 УК (умышленное причинение смерти другому человеку). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 15 лет лишения свободы.

О задержании Кулакова стало известно вечером 31 мая. Сразу после этого он покинул пост главы Раменского района.

Исаенкова была убита в собственной машине в ночь на 2 мая. По версии следствия, подозреваемый испытывал к женщине личные неприязненные отношения, что и стало причиной убийства.