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Взрывы прогремели на заводе в Дзержинске

Три мощных взрыва произошли в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По его данным, сохраняется угроза повторных взрывов. В цехе начался пожар, возгоранию присвоен третий ранг сложности.

Взрывы разрушили административное здание, взрывная волна выбила окна в домах и магазинах, расположенных рядом с заводом. Информация о погибших уточняется. По предварительным данным, пострадали 19 человек.

Причиной случившегося могли стать нарушения технологического процесса. На месте организован оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Нижегородской области.

«Кристалл» является государственным научно-техническим институтом. Согласно информации на его сайте, предприятие занимается разработкой «нестандартного взрывобезопасного химического оборудования для производства взрывчатых веществ». У завода есть испытательный центр, в котором тестируют продукцию предприятия.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии