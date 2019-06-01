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Взрывы прогремели на заводе в Дзержинске

Ведомости
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Три мощных взрыва произошли в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По его данным, сохраняется угроза повторных взрывов. В цехе начался пожар, возгоранию присвоен третий ранг сложности.

Взрывы разрушили административное здание, взрывная волна выбила окна в домах и магазинах, расположенных рядом с заводом. Информация о погибших уточняется. По предварительным данным, пострадали 19 человек.

Причиной случившегося могли стать нарушения технологического процесса. На месте организован оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Нижегородской области.

«Кристалл» является государственным научно-техническим институтом. Согласно информации на его сайте, предприятие занимается разработкой «нестандартного взрывобезопасного химического оборудования для производства взрывчатых веществ». У завода есть испытательный центр, в котором тестируют продукцию предприятия.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии

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В деле экс-губернатора Ивановской области появился второй фигурант

Ведомости
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По делу о коррупции, фигурантом которого стал бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, задержан также управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

По версии следствия, Коньков, Гришин и другие пока неустановленные лица совершили хищение бюджетных средств, переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного оценивается в 700 млн руб.

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В Дзержинске после взрывов на заводе введен режим чрезвычайной ситуации

Ведомости
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В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации после взрывов на оборонном заводе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. Мэр Дзержинска Иван Носков пояснил, что режим ЧС позволит сразу же начать ремонтные работы, в частности, по восстановлению выбитых взрывной волной окон.

По словам Носкова, необходимости в эвакуации жителей города нет, угроза населению отсутствует. «Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб», – добавил он.

В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. Взрывная волна прокатилась по всему городу, выбив окна в некоторых домах и магазинах в радиусе 3 км. По предварительным данным, пострадали 38 человек – сотрудники завода и жители близлежащих домов.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии

Политика
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Трамп пригласил Зеленского приехать с визитом в Вашингтон

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского приехать в Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщила администрация президента Украины в Faceboоk.

«Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение нанести официальный визит в Вашингтон», – говорится в сообщении.

Ранее об этом сообщало украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники. По его данным, Зеленский получил приглашение 31 мая, а визит может состояться после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в июне.

Ранее администрация президента Украины сообщила, что Зеленский принял приглашение от своего французского коллеги Эммануэля Макрона и в ближайшее время отправится с визитом в Париж.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Политика
Новости

В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

Ведомости
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Жертвами стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич стали 12 человек, сообщает телеканал CNN. Еще четверо пострадавших госпитализированы.

Инцидент произошел в муниципальном центре города, где работают государственные служащие. Стрелявший был ликвидирован полицией на месте преступления. Им оказался 40-летний инженер местного департамента ЖКХ Дуэйн Крэддок. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается. По предварительным данным, он не выбирал жертв по какому-либо признаку.

На месте происшествия были обнаружены винтовка и полуавтоматический пистолет.

Отмечается, что это самый серьезный случай со стрельбой в США с ноября прошлого года. Тогда бывший морской пехотинец расстрелял 12 человек в баре в калифорнийском городе Таузанд-Окс.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Кремль раздал президентские гранты на 3,4 млрд рублей

Ведомости
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По итогам первого конкурса президентских грантов за 2019 г. победителями стали 1644 организации. Об этом на заседании Координационного комитета объявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Всего в конкурсе участвовали 9011 проектов из всех российских регионов, до независимой экспертизы был допущен 8251 проект.

Общий объем грантовой поддержки на первом этапе конкурса составил 3,4 млрд руб., сообщил Кириенко, отметив, что средний размер одного гранта остается стабильным и составляет 2 млн руб.

Кириенко подчеркнул, что среди победителей почти 87% проектов представлены организациями не из Москвы. Почти четверть проектов-победителей (440 организаций) приняли участие в конкурсе грантов впервые, добавил он: «А есть организации, которые четыре раза проигрывали и на пятый раз получили грант».

Председатель объединенного экспертного совета конкурса грантов Андрей Клепач сообщил, что больше всего среди победителей организаций, работающих по направлениям: охрана здоровья граждан (271 проект), культура (217 проектов), историческая память (193 проекта) и образование (191 проект). Самую большую поддержку получат проекты в области культуры – на них придется 478 млн руб. Победителями среди правозащитников стали лишь 54 проекта, среди экологов – 64 проекта.

Самый большой грант в размере 66 млн получил проект фестиваля «Добрая волна», направленный на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди победителей четыре НКО – иностранных агента, а также четыре организации, которые были в реестре иноагентов, но вышли из него.

Бизнес
Новости

«Газпром» разместил трехлетние бонды на 15 млрд рублей

Ведомости
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«Газпром» разместил трехлетние облигации на 15 млрд руб. со ставкой первого купона 7,99% годовых, сообщил первый вице-президент Газпромбанка, являющегося одним из организаторов размещения, Денис Шулаков.

По его информации, сделка вызвала интерес у 46 инвесторов с общим спросом в первоначальном диапазоне около 40 млрд руб. Шулаков отметил, что в сделке приняли участие крупные российские институциональные инвесторы, банки, в том числе «дочка» иностранного банка в России, а также физические лица.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков рублевых облигаций «Газпрома» общим объемом 70 млрд руб., а также шесть выпусков облигаций «Газпром капитала» на 60 млрд руб.

Помимо Газпромбанка организаторами выступают «ВТБ капитал» и «Сбербанк КИБ». Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 июня

Политика
Новости

Белый дом не подтвердил информацию об одобрении Трампом группы по С-400

Ведомости
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Белый дом не стал подтверждать информацию турецких СМИ о том, что президент Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сформировать совместную рабочую группу для решения спора по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС.

Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. До этого Турция также заказала у США партию бомбардировщиков F-35. США неоднократно выступали против закупки Турцией российского вооружения. В частности, угрожали прекратить обучение турецких военных летчиков пилотированию американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники 30 мая сообщал, что российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400, поскольку это может усугубить напряжение на Ближнем Востоке. В свою очередь турецкие СМИ писали, что президенты Турции и США планируют обсудить вопрос закупки Анкарой российских систем ПВО во время встречи на саммите G20 в Осаке в июне этого года.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения

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Политика
Новости

Госдума заказала анализ ущерба Крыму от политики Украины

Ведомости
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Госдума заказала исследование для оценки вероятного ущерба, который был нанесен действиями украинских властей в период с 1991 по 2014 г., следует из материалов на портале госзакупок.

В рамках исследования требуется также сопоставить социально-экономическое и законодательное регулирование ключевых сфер жизни в Крыму и Севастополе в период СССР, в составе Украины и составе России. Начальная стоимость экспертно-аналитического исследования – почти 10 млн руб.

Заявки принимаются до 27 июня, исполнитель будет выбран 11 июля по итогам конкурса.

В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украину необходимо обязать компенсировать потери, которые Крым понес за то время, пока находился в ее составе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу Володина, отмечал, что в Кремле такой вопрос не рассматривался. Для оценки ущерба депутаты создали специальную рабочую группу. В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко сообщил, что рабочая группа оценивает ущерб боле чем в 1,5 трлн руб.

В 2014 г. полуостров вошел в состав России после референдума, на котором большинство выступило за то, чтобы полуостров стал частью России. После этого Украина, ЕС и США назвали произошедшее аннексией и ввели против Москвы санкции.

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Бизнес
Новости

«Мираторг» подал иск о защите деловой репутации из-за видеоролика в интернете

Ведомости
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации, свидетельствуют данные в судебной картотеке. Ответчики в опубликованных данных не указаны. По одному из исков предварительное заседание назначено на 13 июня, а по второму – на 18 июня. В определении о принятии к производству второго иска компания требует признать «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ООО «АПХ «Мираторг» информацию, распространенную в видеозаписи». О какой видеозаписи идет речь, не поясняется.

«Ответчика по иску нет, поскольку иск предъявлен о признании не соответствующей действительности информации, содержащейся в видеоролике», – говорится в сообщении холдинга (цитата по RNS). «Мираторг» подчеркнул, что является одной из немногих компаний, которые поставляют конкурентоспособный продукт на экспорт, а на видео в интернете «имеет место утверждение автора о том, что продукция компании не соответствует действующим в пищевой промышленности нормативам и непригодна для употребления». В ролике нет ни одного факта, кроме утверждения самого автора, прямо или косвенно подтверждающего его слова, подчеркнул холдинг.

Telegram-канал «Медиатехнолог» ранее 31 мая опубликовал текст иска «Мираторга» о защите деловой репутации от 13 мая. В иске говорится о том, что 27 марта 2019 г. в социальной сети «В контакте» «неустановленным лицом [была] распространена заведомо ложная, не соответствующая действительности информация, порочащая деловую репутацию» компании.

Бизнес
Новости

Цена нефти Brent упала ниже $63 за баррель впервые с февраля

Ведомости
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 г. во время торгов по состоянию на 20.55 мск снизилась на 4,58% до $62,34 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. В последний раз цена нефти этого сорта была ниже $63 за баррель 13 февраля 2019 г. При этом цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 3,85% до $54,41 за баррель.

Стоимость нефти продолжает падать второй день подряд на глобальных рисках вокруг энергетического сектора. На цены влияет негативная статистика из США, а также опасения эскалации напряженности в торговых отношениях между США и другими странами, в том числе и с Китаем. В итоге торговый конфликт может оказать сдерживающее влияние на темпы роста мировой экономики и снизить спрос на нефть.

Как отмечает «Интерфакс», применение жесткого экономического давления со стороны США на другие страны также оказывает негативное влияние на котировки. Президент Дональд Трамп обещал ввести 10 июня 5%-ные пошлины на все товары, поступающие в США из Мексики. Он заявил о намерении наращивать пошлину, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
Новости

Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

Ведомости
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Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Следственного комитета России.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, Кулаков подозревается в причастности к гибели Евгении Исаенковой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района. По данным агентства, тело женщины было обнаружено 2 мая в ее автомобиле, экспертиза показала, что она была убита.

Источник ТАСС в правоохранительных органах предположил, что причиной убийства стал личный конфликт. По его словам, Исаенкова была задушена.

Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района, сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья. Его обязанности будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев.

Согласно информации на официальном портале Раменского района, Кулакову 44 года. Он родился в Московской области, по образованию – инженер. В разные годы работал контролером на птицефабрике, инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского, замглавы администрации Вялковского сельского округа Раменского района, был главой администрации поселка Удельная.

Раменским районом Кулаков руководил с ноября 2016 г. Является членом партии «Единая Россия».

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