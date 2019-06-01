В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила

Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: «Кристалл» взорвался снова

Елена Сорокина / ТАСС

Несколько мощных взрывов произошли 1 июня в цехе по производству тротила в государственном научно-исследовательском институте «Кристалл» в Дзержинске. Взрывная волна выбила окна в некоторых домах и магазинах в радиусе 3 км. В городе и трех расположенных рядом с ним поселках введен режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, в результате взрывов никто не погиб. За медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника предприятия и 45 жителей города, сообщило Министерство здравоохранения России. В основном речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести, 16 человек были госпитализированы. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое. Жители города, которые были госпитализированы, получат материальную помощь в размере 150 000 руб., сообщило правительство Нижегородской области.

Взрывы прогремели около 11.50 по местному времени (совпадает с московским), после этого начался пожар, площадь которого составила 1200 кв. м. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, огонь затронул лесной массив рядом с предприятием. Взрывы разрушили пять зданий на территории завода – три складских и два производственных. Были повреждены более 150 социальных объектов.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона, причиной случившегося могли стать нарушения технологического процесса. Позже представитель «Кристалла» рассказал журналистам, что на заводе были выявлены систематические нарушения норм промышленной безопасности и недавно от работы был отстранен генеральный директор предприятия.

Источник «Интерфакса» уточнил, что в цехе, где произошел взрыв, производились авиабомбы. «В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же», – сказал собеседник агентства. Службы завода во время происшествия сработали оперативно и успели эвакуировать персонал, заявил представитель «Кристалла». В цехе находились пять человек, они не пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

На месте происшествия организован оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В него вошли замгубернатора региона Дмитрий Краснов, и. о. министра здравоохранения Елена Саксонова, представители МЧС и администрации Дзержинска.

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был открыт в 1950-е гг. Он специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 г. начал работу под управлением государственной корпорации «Ростехнологии» (сейчас «Ростех»).

Это второй за два месяца взрыв на заводе «Кристалл». Предыдущий произошел 4 апреля в цехе мономеров при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя. Здание цеха было полностью разрушено.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии