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Число пострадавших из-за взрывов в Дзержинске выросло до 79 человек

По обновленным данным, после взрывов на заводе в Дзержинске за медицинской помощью обратились 79 человек — 38 работников предприятия и 41 житель города. Об этом сообщило Министерство здравоохранения России. Детей среди пострадавших нет.

Госпитализированы 15 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, близкое к среднему. Эвакуация в федеральные медицинские организации не потребовалась, всем была оказана необходимая помощь в регионе.

Взрывы в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» произошли 1 июня около полудня по местному времени (совпадает с московским). Взрывная волна выбила окна в некоторых домах в радиусе 3 км. В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной происшествия могли стать нарушения технологического процесса.

В результате взрывов на территории завода были разрушены пять зданий — три складских и два производственных общей площадью 800 кв. м. Площадь пожара, который начался после взрывов, составила 1200 кв. м.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске