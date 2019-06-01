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Более 40 человек пострадали при взрывах на заводе в Дзержинске

Ведомости
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По уточненным данным, в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали 42 человека, из них 14 госпитализированы. Об этом сообщило министерство здравоохранения Нижегородской области. Речь идет о ранениях легкой и средней степени тяжести, пострадавших в тяжелом состоянии нет, подчеркнуло ведомство.

Взрывы в цехе по производству тротила произошли 1 июня около полудня по местному времени (совпадает с московским). Взрывная волна выбила окна в некоторых домах в радиусе 3 км. В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной происшествия могли стать нарушения технологического процесса.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

По словам мэра Дзержинска Ивана Носкова, необходимости в эвакуации жителей города нет, угроза населению отсутствует. Власти планируют до 3 июня устранить последствия происшествия, в частности, вставить выбитые окна.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске

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Число пострадавших из-за взрывов в Дзержинске выросло до 79 человек

Ведомости
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По обновленным данным, после взрывов на заводе в Дзержинске за медицинской помощью обратились 79 человек — 38 работников предприятия и 41 житель города. Об этом сообщило Министерство здравоохранения России. Детей среди пострадавших нет.

Госпитализированы 15 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, близкое к среднему. Эвакуация в федеральные медицинские организации не потребовалась, всем была оказана необходимая помощь в регионе.

Взрывы в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» произошли 1 июня около полудня по местному времени (совпадает с московским). Взрывная волна выбила окна в некоторых домах в радиусе 3 км. В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной происшествия могли стать нарушения технологического процесса.

В результате взрывов на территории завода были разрушены пять зданий — три складских и два производственных общей площадью 800 кв. м. Площадь пожара, который начался после взрывов, составила 1200 кв. м.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске

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Элтон Джон назвал цензурой удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Ведомости
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Создатели фильма «Рокетмен» и музыкант Элтон Джон опубликовали совместное заявление, в котором обвинили российских прокатчиков картины в цензуре. «Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке», — говорится в сообщении, опубликованном на странице музыканта в Facebоok.

В заявлении также отмечается, что прокатчик, вырезав отдельные сцены, лишил аудиторию возможности посмотреть фильм в том виде, в каком он был задуман. «Это печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он жестоко может отвергать любовь между двумя людьми», — говорится в сообщении.

Премьера фильма «Рокетмен» в России состоялась 30 мая в московском кинотеатре «Октябрь». После показа фильма кинокритики обратили внимание на то, что в российской версии вырезаны все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. Кроме того, из титров исчезла фотография Элтона Джона с супругом, в подписи к которой говорилось, что музыкант встретил настоящую любовь.

Прокатчик фильма в России, компания «Централ партнершип» подтвердила удаление некоторых сцен из фильма, объяснив, что это было сделано «для соответствия картины законодательству России».

Министерство культуры заявило, что не давало рекомендаций прокатчику об удалении сцен из фильма. По словам представителя ведомства, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Политика
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Косово призвало ООН начать расследование в отношении российского дипломата

Ведомости
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Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом политик заявил в эфире Радио и телевидения Косово.

По мнению Пацолли, Краснощеков злоупотреблял наличием у него дипломатического статуса, а его действия противоречат усилиям по обеспечению мира и порядка в Косово. Министр добавил, что Приштина готова тесно сотрудничать с ООН в подобном расследовании.

Краснощеков 28 мая был задержан сотрудниками косовского спецназа, которые проводили спецоперацию в общинах на севере края, где проживают сербы. Президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции. Российский МИД назвал случившееся провокацией.

Позже Краснощеков был освобожден и доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы и лица. Он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде. Власти Косова объявили дипломата персоной нон грата.

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 г. Россия независимость Косова не признает.

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Политика
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Горизбирком Петербурга зарегистрировал пять кандидатов на пост губернатора

Ведомости
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Пятеро кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга подали в городскую избирательную комиссию документы для своего выдвижения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Горизбиркома.

Первым кандидатом стал врио губернатора города Александр Беглов, он идет на выборы как самовыдвиженец. Следом за ним документы подали кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Алескеров и бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов, который тоже решил участвовать в выборах как самовыдвиженец.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула на должность губернатора Павла Созинова. От партии «Гражданская сила» на выборы идет Владимир Григорьев.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Сейчас городом руководит Беглов, который был назначен врио губернатора в октябре прошлого года вместо Георгия Полтавченко. О намерении участвовать в выборах ранее также говорили коммунист Владимир Бортко и экс-член «Яблока» Михаил Амосов.

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Экс-главе Раменского района Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве

Ведомости
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Бывшему главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову предъявлено обвинение в убийстве заместителя председателя общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат обвиняемого Артем Сарбашев, отметив, что его подзащитный вину не признает.

По словам защитника, Кулакову вменяется ч. 1 ст. 105 УК (умышленное причинение смерти другому человеку). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 15 лет лишения свободы.

О задержании Кулакова стало известно вечером 31 мая. Сразу после этого он покинул пост главы Раменского района.

Исаенкова была убита в собственной машине в ночь на 2 мая. По версии следствия, подозреваемый испытывал к женщине личные неприязненные отношения, что и стало причиной убийства.

Политика
Новости

В деле экс-губернатора Ивановской области появился второй фигурант

Ведомости
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По делу о коррупции, фигурантом которого стал бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, задержан также управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

По версии следствия, Коньков, Гришин и другие пока не установленные лица совершили хищение бюджетных средств, переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного оценивается в 700 млн руб.

Политика
Новости

В Дзержинске после взрывов на заводе введен режим чрезвычайной ситуации

Ведомости
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В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации после взрывов на оборонном заводе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. Мэр Дзержинска Иван Носков пояснил, что режим ЧС позволит сразу же начать ремонтные работы, в частности, по восстановлению выбитых взрывной волной окон.

По словам Носкова, необходимости в эвакуации жителей города нет, угроза населению отсутствует. «Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб», – добавил он.

В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов. Взрывная волна прокатилась по всему городу, выбив окна в некоторых домах и магазинах в радиусе 3 км. По предварительным данным, пострадали 38 человек – сотрудники завода и жители близлежащих домов.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии

Политика
Новости

Взрывы прогремели на заводе в Дзержинске

Ведомости
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Три мощных взрыва произошли в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По его данным, сохраняется угроза повторных взрывов. В цехе начался пожар, возгоранию присвоен третий ранг сложности.

Взрывы разрушили административное здание, взрывная волна выбила окна в домах и магазинах, расположенных рядом с заводом. Информация о погибших уточняется. По предварительным данным, пострадали 19 человек.

Причиной случившегося могли стать нарушения технологического процесса. На месте организован оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Нижегородской области.

«Кристалл» является государственным научно-техническим институтом. Согласно информации на его сайте, предприятие занимается разработкой «нестандартного взрывобезопасного химического оборудования для производства взрывчатых веществ». У завода есть испытательный центр, в котором тестируют продукцию предприятия.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии

Политика
Новости

Трамп пригласил Зеленского приехать с визитом в Вашингтон

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского приехать в Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщила администрация президента Украины в Faceboоk.

«Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение нанести официальный визит в Вашингтон», – говорится в сообщении.

Ранее об этом сообщало украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники. По его данным, Зеленский получил приглашение 31 мая, а визит может состояться после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в июне.

Ранее администрация президента Украины сообщила, что Зеленский принял приглашение от своего французского коллеги Эммануэля Макрона и в ближайшее время отправится с визитом в Париж.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Политика
Новости

В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

Ведомости
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Жертвами стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич стали 12 человек, сообщает телеканал CNN. Еще четверо пострадавших госпитализированы.

Инцидент произошел в муниципальном центре города, где работают государственные служащие. Стрелявший был ликвидирован полицией на месте преступления. Им оказался 40-летний инженер местного департамента ЖКХ Дуэйн Крэддок. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается. По предварительным данным, он не выбирал жертв по какому-либо признаку.

На месте происшествия были обнаружены винтовка и полуавтоматический пистолет.

Отмечается, что это самый серьезный случай со стрельбой в США с ноября прошлого года. Тогда бывший морской пехотинец расстрелял 12 человек в баре в калифорнийском городе Таузанд-Окс.

Политика
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Кремль раздал президентские гранты на 3,4 млрд рублей

Ведомости
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По итогам первого конкурса президентских грантов за 2019 г. победителями стали 1644 организации. Об этом на заседании Координационного комитета объявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Всего в конкурсе участвовали 9011 проектов из всех российских регионов, до независимой экспертизы был допущен 8251 проект.

Общий объем грантовой поддержки на первом этапе конкурса составил 3,4 млрд руб., сообщил Кириенко, отметив, что средний размер одного гранта остается стабильным и составляет 2 млн руб.

Кириенко подчеркнул, что среди победителей почти 87% проектов представлены организациями не из Москвы. Почти четверть проектов-победителей (440 организаций) приняли участие в конкурсе грантов впервые, добавил он: «А есть организации, которые четыре раза проигрывали и на пятый раз получили грант».

Председатель объединенного экспертного совета конкурса грантов Андрей Клепач сообщил, что больше всего среди победителей организаций, работающих по направлениям: охрана здоровья граждан (271 проект), культура (217 проектов), историческая память (193 проекта) и образование (191 проект). Самую большую поддержку получат проекты в области культуры – на них придется 478 млн руб. Победителями среди правозащитников стали лишь 54 проекта, среди экологов – 64 проекта.

Самый большой грант в размере 66 млн получил проект фестиваля «Добрая волна», направленный на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди победителей четыре НКО – иностранных агента, а также четыре организации, которые были в реестре иноагентов, но вышли из него.

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