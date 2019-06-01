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Более 40 человек пострадали при взрывах на заводе в Дзержинске

По уточненным данным, в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали 42 человека, из них 14 госпитализированы. Об этом сообщило министерство здравоохранения Нижегородской области. Речь идет о ранениях легкой и средней степени тяжести, пострадавших в тяжелом состоянии нет, подчеркнуло ведомство.

Взрывы в цехе по производству тротила произошли 1 июня около полудня по местному времени (совпадает с московским). Взрывная волна выбила окна в некоторых домах в радиусе 3 км. В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной происшествия могли стать нарушения технологического процесса.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

По словам мэра Дзержинска Ивана Носкова, необходимости в эвакуации жителей города нет, угроза населению отсутствует. Власти планируют до 3 июня устранить последствия происшествия, в частности, вставить выбитые окна.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске