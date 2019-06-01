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Горизбирком Петербурга зарегистрировал пять кандидатов на пост губернатора

Пятеро кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга подали в городскую избирательную комиссию документы для своего выдвижения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Горизбиркома.

Первым кандидатом стал врио губернатора города Александр Беглов, он идет на выборы как самовыдвиженец. Следом за ним документы подали кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Алескеров и бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов, который тоже решил участвовать в выборах как самовыдвиженец.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула на должность губернатора Павла Созинова. От партии «Гражданская сила» на выборы идет Владимир Григорьев.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Сейчас городом руководит Беглов, который был назначен врио губернатора в октябре прошлого года вместо Георгия Полтавченко. О намерении участвовать в выборах ранее также говорили коммунист Владимир Бортко и экс-член «Яблока» Михаил Амосов.