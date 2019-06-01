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Косово призвало ООН начать расследование в отношении российского дипломата

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом политик заявил в эфире Радио и телевидения Косово.

По мнению Пацолли, Краснощеков злоупотреблял наличием у него дипломатического статуса, а его действия противоречат усилиям по обеспечению мира и порядка в Косово. Министр добавил, что Приштина готова тесно сотрудничать с ООН в подобном расследовании.

Краснощеков 28 мая был задержан сотрудниками косовского спецназа, которые проводили спецоперацию в общинах на севере края, где проживают сербы. Президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции. Российский МИД назвал случившееся провокацией.

Позже Краснощеков был освобожден и доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы и лица. Он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде. Власти Косова объявили дипломата персоной нон грата.

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 г. Россия независимость Косова не признает.