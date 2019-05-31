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Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Власти Косова объявили персоной нон грата российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщил на своей странице в Faceboоk премьер-министр этой непризнанной республики Рамуш Харадинай. По его словам, Краснощекову приказано покинуть территорию Косова.

Как пояснил Харадинай, такое решение вызвано «действиями россиянина, направленными против конституционного строя Косова, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».

Краснощеков 28 мая был задержан сотрудниками косовского спецназа, которые проводили спецоперацию в общинах на севере края, где проживают сербы. Президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции. Российский МИД назвал случившееся провокацией, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения.

Позже Краснощеков был освобожден и доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы и лица. Он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Москва предпримет необходимые дипломатические демарши в связи с нападением в Косове на сотрудника миссии ООН, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Он отметил, что Краснощеков находился при исполнении своих обязанностей и не должен подвергаться насилию.

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 г. Россия независимость Косова не признает.