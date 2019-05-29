СКР начал проверку по факту нападения на россиянина в Косове

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Дерипаска добился от властей США обоснования введенных против него санкций

На сайте Олега Дерипаски опубликован отчет минфина США с обоснованием причин введения санкций против бизнесмена. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объяснило санкции тем, что Дерипаска действовал в интересах президента России Владимира Путина. К документу бизнесмен приложил свой ответ властям США, который называет все обвинения ложными.

В качестве одного из доказательств OFAC (некоторые из них закрыты) приводит в пример статью 2008 г. в американском журнале The Nation об одной из сделок Дерипаски – покупке алюминиевого завода в Черногории. По данным источников издания, Дерипаска купил завод по поручению Путина.

В одном из исков OFAC цитирует сайт бизнесмена с упоминанием участия Дерипаски в качестве представителя правительства России на мероприятиях высшего уровня. Также OFAC обвинила бизнесмена в том, что принадлежащие ему компании, входящие в En+ (до недавнего времени компанию контролировала семья Дерипаски, сейчас его доля в En+ снизилась до 44,95%), работают в «энергетическом секторе России». Речь шла о «Евросибэнерго» – крупнейшей по мощности частной энергетической компании России.

Дерипаска отрицает все обвинения OFAC. «Этот материал изобилует ложными утверждениями и фактическими неточностями» и представляет собой искаженную версию информации, опубликованной на корпоративных сайтах и в СМИ, подчеркивается в заявлении Дерипаски.

По его словам, компания SMR купила завод КАР в Черногории (и позднее передала его CEAC) «без всякой политической цели» и не по приказу Путина, а из экономических соображений. «En+ не является энергетической компанией (она действует в нефтегазовом секторе), а скорее является электроэнергетическим бизнесом, в котором производство электроэнергии составляет менее 20–25%», – отмечает бизнесмен, ссылаясь на открытые данные проспекта компании к IPO. Дерипаска «не управлял EN+, он был инвестором в этот бизнес, что также четко указано в проспекте», говорится в документе. Обвинения в политической деятельности он также не признает, утверждая, что участвовал в международных форумах только как бизнесмен.

В апреле 2018 г. минфин США ввел санкции против 24 россиян – бизнесменов и высокопоставленных чиновников – и 15 компаний. Больше всего от них пострадал бизнес Олега Дерипаски. В списках оказался он сам и восемь его компаний, в том числе En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группа ГАЗ. В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия для снятия санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – Дерипаска должен был отказаться от контроля над этими компаниями. В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него.