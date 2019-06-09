Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с более чем 70% голосов

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Действующий президент Казахстана, преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства с 70,13% голосов, передает информагентство «Казинформ» со ссылкой на данные экзит-поллов исследовательского института «Общественное мнение». «По результатам Exit poll, голоса избирателей распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков — 3,86%, Дания Еспаева — 5,32%, Амиржан Косанов — 15,39%, Толеутай Рахимбеков — 3,03%, Амангелды Таспихов — 1,41%, Касым-Жомарт Токаев — 70,13%, Садыбек Тугел — 0,86%», — заявила на брифинге директор исследовательского института «Общественное мнение» Айнур Мажитова.
В свою очередь по данным экзит-поллов исследовательского центра «Молодежь», за Токаева отдано 69,94% голосов.
Явка на выборах после закрытия участков составила 77,4%, сообщил на брифинге член Центризбиркома республики Ляззат Сулеймен. По данным ЦИК, наибольшая активность избирателей наблюдалась в Алма-Атинской (89%), Актюбинской (84,8%) и Туркестанской областях (84,8%). В Нур-Султане явка составила 68,9%, в Алма-Ате и Шимкенте — 52,2% и 67,6% соответственно.
Председатель правящей в Казахстане партии «Нур Отан» и лидер нации Нурсултан Назарбаев 23 апреля предложил выдвинуть кандидатуру Токаева на предстоящих внеочередных выборах президента.
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Эксперты химико-токсикологической лаборатории не выявили наркотики в биологических следах журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. «На сегодняшний день различными нашими методами и исследованиями химико-токсикологической лаборатории в биологических следах журналиста наркотики были не обнаружены», — сказал он.
Брюн рассказал, что существуют две системы оценки: клиническая оценка (состояние психической сферы, кожных покровов, моторики, наличия следов инъекций, покраснение глаз) и лабораторные исследования, которые состоят из двух частей. «Первая — это предварительные исследования...Они считаются доказательной базой. И есть системы на наркотики — экспресс-тесты... Может браться моча, может — кровь», — отметил Брюн. По его словам, если предварительный анализ что-то выявляет, то далее материал направляют в химико-токсикологическую лабораторию, где «на больших аппаратах проводятся» исследования. Результаты такого анализа имеют юридическую силу, добавил Брюн.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Голунова 6 июня. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для журналиста домашний арест до 7 августа. В суде прокурор сказал, что Голунову грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Ранее МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире — более 5 г кокаина. Голунов не признает вину. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили. Он также рассказал, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких. Полиция опровергает эту информацию. В свою очередь Генпрокуратура заявила о готовности провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста. Управление МВД по Москве в субботу сообщило о передаче дела Голунова в главное следственное управление ведомства.
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили на два месяца под домашний арест. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Заседание должно было пройти в первой половине дня, но задержанный почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания. Приехавшие к нему врачи скорой помощи заподозрили перелом ребер и сотрясение мозга. После обследования главврач 71-й больницы объявил, что журналисту не требуется госпитализация и он может присутствовать в суде. Обвинение попросило арестовать Голунова
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Температура воздуха на московской метеостанции в районе ВДНХ к 16.00 воскресенья достигла 31 градуса выше ноля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. Тем самым был повторен температурный рекорд дня, установленный 9 июня 1999 г.
Кроме того, 9 июня стало самым жарким днем в Москве с начала года. Предыдущие два дня – 7 и 8 июня – в городе было 30,9 градуса тепла.
Абсолютный температурный рекорд дня за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве побит не был: он был установлен 9 июня 1948 г., тогда температура воздуха в столице превысила 32 градуса.
Из-за жары в Московском регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, означающий, что погода потенциально опасна. Гидрометцентр предупредил, что вечером 9 июня в Москве и Московской области ожидаются кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 15 м/с.
Синоптики обещают, что с понедельника в Москве станет немного прохладней, пройдут небольшие дожди, возможны грозы и град.
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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тункинском районе Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу. Инцидент произошел в горной местности. Как рассказал собеседник агентства, на борту Ан-2 находились два человека, один из членов экипажа выжил, поиски второго продолжаются. К месту крушения вылетел вертолет Ми-8.
По данным «РИА Новости», второго пилота тоже нашли живым. Самолет, как уточняет агентство, выполнял работы по опылению территории от шелкопряда.
Ан-2 – легкий транспортный самолет, биплан. Эксплуатируется с одним двигателем. Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
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Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
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Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
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AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
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Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
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Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
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Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
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Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
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AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
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Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Две крупные американские компании военно-промышленного комплекса – Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. По данным издания, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни. В случае слияния капитализация объединенной компании может составить $166 млрд.
Как рассказали источники издания, речь идет об объединении на паритетной основе. Предполагается, что гендиректор United Technologies Грег Хейс возглавит объединенную компанию, а гендиректор Raytheon Томас Кеннеди станет председателем совета директоров конгломерата.
По данным Forbes, капитализация Raytheon в 2019 г. достигла $51,1 млрд. Эта компания была основана в 1922 г., в ней работают 67 000 человек. Raytheon занимает 304-е место в списке крупнейших мировых компаний по версии журнала и 89-е место – в списке публичных компаний США по итогам 2018 г.
Капитализация United Technologies значительно больше – она составляет $118,1 млрд. По числу сотрудников она более чем в три раза превосходит Raytheon – в United Technologies работают 240 000 человек. В списке крупнейших мировых компаний она занимает 78-е место, в списке компаний США –34-е.
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе решение об отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте международной организации. ВФЛА до сих пор не выполнила все условия, необходимые для восстановления ее статуса, пояснил журналистам руководитель рабочей группы IAAF Руне Андерсен.
«Рабочая группа приняла во внимание последние заявления, что дисквалифицированные тренеры и врач продолжают работать с российскими атлетами. Если это так, возникают сомнения, способна ли ВФЛА обеспечить выполнение дисквалификации», – цитирует его «РИА Новости».
ВФЛА лишилась членства в IAAF в ноябре 2015 г. в связи с нарушением антидопинговых правил. Международная организация обвинила российских легкоатлетов в систематическом употреблении допинга. Из-за этого российская сборная выступила на Олимпиаде-2016 в Бразилии в усеченном составе, а до Олимпиады-2018 в Пхенчхане российских спортсменов допустили только под нейтральным флагом.
В начале июня The Times со ссылкой на источники сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио из-за нового допингового скандала. Речь идет о расследовании в отношении российского легкоатлета Данила Лысенко, которого IAAF обвинила в нарушении антидопинговых правил.
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Число подписавших петицию за освобождение журналиста «Медузы» Ивана Голунова превысило 100 000 человек. Петиция опубликована на портале Change.org на двух языках – русском и английском, она адресована Генеральной прокуратуре. «Мы требуем освободить Ивана Голунова и выяснить все подробности его задержания», – говорится в тексте петиции.
На момент публикации документ подписали 102 348 человек.
Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.
МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили. МВД опровергает эту информацию.
Одиночные пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Максим Стулов / Ведомости
6 июня полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Он подозревается в преступлении по ст. 228.1 Уголовного кодекса («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), но сам журналист заявил, что наркотик ему подбросили. Иван Голунов известен своими расследованиями, связанными в том числе с коррупцией в органах власти. Профсоюз журналистов и работников СМИ назвал его задержание грубой и нелепой провокацией. В поддержку журналиста выходят с одиночными пикетами у здания МВД
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Оператор белорусского участка «Дружбы» – компания «Гомельтранснефть» провела ряд мероприятий по вытеснению содержащей хлорорганику нефти в двух нитка трубопровода. Об этом сообщил концерн «Белнефтехим». Отмечается, что реверсом на территорию России было возвращено 450 000 т загрязненной нефти, она была замещена сырьем, соответствующим ГОСТу.
Проведенная работа позволила вечером 8 июня получить чистую нефть на приграничной польской перекачивающей станции «Адамово». После проверки качества транспортировка нефти в направлении Польши и Германии была возобновлена. Поставки на Украину осуществляются по графику.
Белоруссия продолжит работу по замещению загрязненной нефти сырьем надлежащего качества. Реализация мер продолжится до середины августа.
В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело.
Стиль жизни
Новости
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
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Выступление «Машины времени» на сборном концерте по случаю Дня России, который состоится 12 июня на Красной площади, отменили. Об этом сообщил лидер группы Андрей Макаревич. «Если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня – не увидите. Кто-то кому-то позвонил», – написал он в Faceboоk.
Как рассказал «МБХ медиа» пресс-секретарь группы Антон Чернин, об отмене выступления коллективу сообщили организаторы концерта – компания продюсера Игоря Крутого «Арс-медиа». Причины, по словам Чернина, музыкантам не озвучили, но за день до этого Макаревич высказался в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Я думаю, что решили не рисковать: побоялись, что Андрей Макаревич скажет что-то про дело Голунова», – сказал Чернин.
Ранее сообщалось, что «Машина времени» выступит 12 июня у стен Кремля. На этой неделе группе исполнилось 50 лет.
Традиционный концерт к Дню России начнется на Красной площади в 19.30. В нем примут участие Григорий Лепс, Стас Михаилов, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Николай Басков и другие. Концерт закончится исполнением гимна России и салютом.
Политика
Новости
Адвокат Голунова пожаловалась в СКР на задержавших журналиста полицейских
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Адвокат Ольга Динзе обратилась в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на полицейских, которые задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.
В заявлении Динзе указала на то, что в отношении Голунова применялось «немотивированное физическое насилие», в результате чего журналисту были нанесены телесные повреждения в области спины и головы. Адвокат попросила СКР провести проверку указанных фактов и в случае их подтверждения принять соответствующие меры.
Голунов был задержан 6 июня, ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Как сообщил в суде прокурор, обвиняемому грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
МВД утверждает, что после задержания у Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире полицейские якобы нашли более 5 г кокаина. Корреспондент вину не признал и заявил, что эти вещества ему подбросили. Он рассказал, что при задержании его избили, а также в течение 12 часов не давали позвонить адвокату или предупредить близких. МВД опровергает эту информацию.
В изоляторе временного содержания Голунов почувствовал себя плохо. Приехавшие на место врачи скорой помощи заподозрили у него перелом ребер и сотрясение мозга. Однако после обследования в больнице врачи пришли к выводу, что госпитализация корреспонденту не требуется.
Сам Голунов рассказал телеканалу «Дождь», что по голове его ударили в ОВД, когда он начал настаивать на том, что дальнейшие действия полицейских должны осуществляться только в присутствии адвоката. Ушибы груди и спины, по словам журналиста, он получил позже, когда его привезли на экспертизу, – при падении с лестницы.
Ранее Генпрокуратура заявила, что готова провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании Голунова. Кроме того, в субботу столичный главк МВД сообщил, что дело журналиста передано в главное следственное управление.
Журналист «Медузы» в суде
Dmitry Serebryakov / AP
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили на два месяца под домашний арест. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Заседание должно было пройти в первой половине дня, но задержанный почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания. Приехавшие к нему врачи скорой помощи заподозрили перелом ребер и сотрясение мозга. После обследования главврач 71-й больницы объявил, что журналисту не требуется госпитализация и он может присутствовать в суде. Обвинение попросило арестовать Голунова
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Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил премьера Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства. Такое решение суд принял утром 9 июня по запросу депутатов от Демпартии, сообщается на его сайте.
Причиной стало то, что президент отказался выполнить решение Конституционного суда и подписать указ о роспуске парламента. Теперь Филип должен будет распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
В пятницу, 7 июня, Конституционный суд обязал президента распустить парламент в связи с тем, что в течение трех месяцев после утверждения результатов парламентских выборов не было сформировано новое правительство. Три месяца истекли 8 июня.
Додон отказался исполнять решение суда. На заседании в субботу он заявил, что нет необходимости распускать парламент немедленно. «Не будем торопиться. В понедельник я приглашу все фракции парламента для проведения консультаций», – сказал президент, призвав всех сохранять спокойствие.
В течение последних двух лет Конституционный суд Молдавии уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда тот отказывался обнародовать какой-либо закон или назначать министров.
Политика
Новости
Кремль официально объявил дату прямой линии с Путиным
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Традиционная прямая линия с президентом Владимиром Путиным выйдет в эфир 20 июня в 12.00 по московскому времени, сообщается на сайте Кремля. Она будет транслироваться на «Первом канале», телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Задать вопрос президенту можно, позвонив по телефону, отправив sms- или mms-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Кроме того, обращения принимаются от пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники».
Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что прямая линия назначена на 20 июня. По словам одного из собеседников, ее планируют провести в том же формате, что и в 2018 г., при этом организаторы не хотят затрагивать мелкие темы. Ожидается, что акцент будет сделан на социальной тематике – медицине, пенсиях, не исключен и вопрос про Украину.
В прошлом году в студии во время прямой линии впервые не было гостей. Зато были установлены интерактивные экраны, а Путин по мере необходимости связывался в прямом эфире с губернаторами и членами региональных правительств, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения.
Прямая линия с Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится ежегодно с 2001 г. В этом году телепередача выйдет в эфир в 17-й раз (не выходила в 2004 и 2012 гг.). В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».
16 прямых линий Владимира Путина
Wikipedia
Дата проведения: 24.12.2001 Длительность: 140 минут Количество отвеченных вопросов: 47 Число прямых включений: 10
1/16
Кадр из видео / Kremlin.ru
Дата проведения: 19.12.2002 Длительность: 160 минут Количество отвеченных вопросов: 51 Число прямых включений: 10
2/16
PhotoXpress
Дата проведения: 18.12.2003 Длительность: 170 минут Количество отвеченных вопросов: 69 Число прямых включений: 11
3/16
Кадр из видео / Kremlin.ru
Дата проведения: 27.09.2005 Длительность: 173 минуты Количество отвеченных вопросов: 60 Число прямых включений: 12
4/16
PhotoXpress
Дата проведения: 25.10.2006 Длительность: 174 минуты Количество отвеченных вопросов: 55 Число прямых включений: 10
5/16
PhotoXpress
Дата проведения: 18.10.2007 Длительность: 186 минут Количество отвеченных вопросов: 67 Число прямых включений: 12
6/16
PhotoXpress
Дата проведения: 04.12.2008 Длительность: 186 минут Количество отвеченных вопросов: 46 Число прямых включений: 6
7/16
Алексей Дружинин / РИА Новости
Дата проведения: 03.12.2009 Длительность: 240 минут Количество отвеченных вопросов: 80 Число прямых включений: 8
8/16
Леся Полякова / РИА Новости
Дата проведения: 16.12.2010 Длительность: 266 минут Количество отвеченных вопросов: 88 Число прямых включений: 7
9/16
РИА Новости
Дата проведения: 15.12.2011 Длительность: 272 минуты Количество отвеченных вопросов: 96 Число прямых включений: 9
10/16
Александр Рюмин/ИТАР-ТАСС
Дата проведения: 25.04.2013 Длительность: 288 минут Количество отвеченных вопросов: 85 Число прямых включений: 6
11/16
Алексей Никольский / ИТАР-ТАСС
Дата проведения: 17.04.2014 Длительность: 234 минуты Количество отвеченных вопросов: 81 Число прямых включений: 4
12/16
Kremlin.ru
Дата проведения: 16.04.2015 Длительность: 237 минут Количество отвеченных вопросов: 74 Число прямых включений: 6
13/16
Максим Стулов / Ведомости
Дата проведения: 14.04.2016 Длительность: 220 минут Количество отвеченных вопросов: 80 Число прямых включений: 5
14/16
Kremlin.ru
Дата проведения: 15.06.2017 Длительность: 236 минут Количество отвеченных вопросов: 68 Число прямых включений: 11
15/16
Евгений Разумный / Ведомости
Дата проведения: 07.06.2018 Длительность: 257 минут Количество отвеченных вопросов: 73 Число прямых включений: 32