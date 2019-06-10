Токаев победил на президентских выборах в Казахстане
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства, набрав 70,76% голосов, передает агентство «Казинформ». Такие данные озвучил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Константин Петров. Второе место занял Амиржан Косанов с 16,02%.
Явка на выборах после закрытия участков составила 77,4%, сообщил на брифинге член Центризбиркома республики Ляззат Сулеймен. По данным ЦИК, наибольшая активность избирателей наблюдалась в Алма-Атинской (89%), Актюбинской (84,8%) и Туркестанской областях (84,8%). В Нур-Султане явка составила 68,9%, в Алма-Ате и Шимкенте – 52,2 и 67,6% соответственно.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев в марте сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Токаев был выдвинут на выборы главы государства от правящей партии по предложению Назарбаева.