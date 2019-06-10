Токаев победил на президентских выборах в Казахстане

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«Коммерсантъ»: основатель «Домашних денег» создал новую микрофинансовую организацию

Основатель «Домашних денег» Евгений Бернштам открыл новую микрофинансовую организацию, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, компания получила название «Второй шанс». Она уже обратилась к некоторым конкурентам из коллекторских агентств с предложением выкупить их долги для рефинансирования, рассказали изданию источник, близкий к компании, и участники рынка. Источники «Коммерсанта» утверждают, что бенефициаром «Второго шанса» является Евгений Бернштам. Он якобы лично связывается с отдельными участниками рынка и ведет переговоры о передаче портфелей, уточняет издание.

По словам источников, «Второй шанс» предлагает кредиторам оценить портфель долгов. Компания готова отобрать тех, кто, по ее мнению, может согласиться на рефинансирование, и предложит им новые условия выплаты задолженности. При этом «Второй шанс» готов скупать долги только в рассрочку по графику платежей либо после того, как должник начнет возвращать долг, уточнил один из источников.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Второй шанс» создан на базе микрокредитной компании «Днепр», основанной в 2013 г. Учредителями являются Евгений Бурлаковский, Геннадий Красавин, Андрей Дегтев. С февраля 2014 г. по январь 2016 г. компания была включена в реестр микрофинансовых организаций Центробанка. «Второй шанс» вел реальную деятельность, отмечает «Коммерсантъ». В феврале этого года был изменен устав компании, в марте она сменила название на МКК «Второй шанс», при этом уставный капитал и учредители остались прежними.

«Домашние деньги» 30 августа 2018 г. были исключены ЦБ из госреестра. После этого кредиторы подали иск о банкротстве компании. Самого Бернштама ЦБ внес в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Из-за этого бизнесмен не может владеть более чем 10% акций финансовых организаций и занимать руководящие должности.