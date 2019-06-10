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Адвокат Чиков опубликовал первые результаты анализов Голунова

Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты «Агоры»). Он опубликовал соответствующее заключение экспертов.

Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что в моче Голунова также не нашли следов наркотиков. «Исследование продолжается, но на сегодняшний момент [наркотики] не обнаружены», – сказал Брюн «РИА Новости». Результаты такого анализа имеют юридическую силу, уточнил он.

Журналист Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня в качестве меры пресечения избрал для него домашний арест до 7 августа. В суде прокурор сказал, что Голунову грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Ранее пресс-служба МВД заявила, что после задержания у журналиста нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов вину не признал. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с расследованием, которым он занимался. Он сообщил, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить о задержании близких. Генпрокуратура сообщила о готовности провести проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста. Управление МВД по Москве передало дело Голунова в главное следственное управление ведомства.