Журналисты планируют в День России провести марш в поддержку Голунова
В Москве 12 июня, в День России, пройдет марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о покушении на сбыт наркотиков. Организаторы акции – российские журналисты и активисты: Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорится на странице мероприятия в Facebook.
Мероприятие не согласовано с московскими властями. «Мы выходим мирно, в руках мы будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому мы не будем согласовывать наш марш», – уточнили организаторы акции. Они выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать проведению акции.
«Ведомости» запросили комментарий представителя мэрии Москвы.
10 июня три главные деловые газеты России – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК – впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова. На обложках изданий написано «Я/Мы Иван Голунов». Редакции потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования в отношении Голунова, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к его задержанию.
Голунов – журналист-расследователь, до «Медузы» он работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях» и РБК. Днем 6 июня Голунов был задержан в центре Москвы. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств (ст. 30 и 228.1 УК). 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест, запретив ему пользоваться телефоном и интернетом. Голунов вину не признал. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с его профессиональной деятельностью. По словам Голунова, незадолго до задержания он сдал редактору статью о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Голунов уточнил, что при задержании его избили и на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.
Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что эксперты не нашли в моче Голунова следов наркотиков. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты «Агоры») уточнил, что эксперты МВД также не обнаружили следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста.
Кто вступился за Голунова
журналист
Сам арест Голунова и то, что с этим связано, у меня вызывают массу вопросов и кажутся абсолютным подлогом. Я не могу сказать, что это утверждаю, потому что для таких заявлений надо иметь конкретную информацию, но после чтения публикаций чувство такое у меня, несомненно, есть.
журналист
Иван Голунов – один из лучших журналистов-расследователей России. Позавчера он находил девять пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы, расчерчивал устройство похоронного бизнеса, рассказывал про черных риэлторов, которые отжимают квартиры, и многих других замечательных людей. А вчера у него нашли наркотики в довольно лошадиных количествах. При том что в кругу коллег у Голунова репутация человека, который вообще не употребляет. Вам вся эта история может показаться внутрицеховой, и сегодняшнее фейсбучное возмущение вы быстро забудете. Зря, если так. Давнее, хладнокровное и – теперь – жестокое истребление свободной журналистики в России касается любого человека, который в России живет.
Один из гостей «вДудя» как-то прекрасно сформулировал: «Для чего существует журналистика? Чтобы напомнить власти об обязанностях, а обществу – об идеалах». <...> Свободные журналисты – те, кто не вылизывает анус начальству и живет одной жизнью с народом, – остаются даже в России. Их все меньше, но они есть. И они одни из первых, кто придет к вам на помощь, когда все вокруг вконец *** [обнаглеют]. Поэтому беспредел по отношению к этому парню в желтых очках – это не что-то далекое. Это беспредел по отношению к любому из вас.
музыкант
Я хочу гордиться Россией, а то, что происходит сейчас, – это стыд и позор. И пока Ивана не освободят, это будет стыд и позор всей России.
генпродюсер «Матч ТВ» и телеканала «Супер»
Кто-нибудь еще помнит, что сейчас у нас проходит форум, призванный улучшать наш инвестиционный климат? Крупнейшее экономическое событие погребено под новостями о задержании журналиста «Медузы». Этот инфоповод полон триггеров, которые свидетельствуют о гигантском разрыве между силовиками и обществом. Подавляющее количество людей, определяющих информационную повестку, транслируют нулевое доверие в адрес правоохранительных органов.
Подлог наркотиков называется общеупотребимым инструментом преследования неугодных. Усилиями коллег и просто сочувствующих Ивану людей его дело попало в поле зрения миллионов наших граждан. Но даже в условиях пристального внимания правоохранители продолжают демонстрировать свою бесчеловечность. Что же происходит с теми, кто такого внимания лишен?
телеведущая
Это, конечно, абсолютный беспредел. Я лично знаю Ивана Голунова очень хорошо. Это человек, с которым мы каждый день работали. <...> Абсурдность этой ситуации нельзя преувеличить, потому что, ну конечно же, он никакого отношения не имел никогда к наркотикам.
Ваня – тихий и профессиональный человек, который занимался серьезнейшей расследовательской журналистикой, разоблачал коррупцию во власти. Из-за его расследований отменили два тендера в Москве. Вы можете представить себе? Многомиллионные сделки, которые благодаря Ване были отменены, – фальшивые коррупционные тендеры. Это человек, который не просто боролся с властью. Он реально делал расследования, которые меняли нашу реальность. Я не могу себе представить, что в качестве подработки он был не редактором каких-то журналистских программ, а еще варил дома мет и вообще во все тяжкие бросился.
бывший мэр Екатеринбурга
Я не знаю Голунова и не читал его расследований, но разбираюсь в том, что касается наркотиков. Из того, что мы можем узнать из опубликованного – показания Голунова, пресс-релизы МВД, обвинительное заключение, комментарии полиции и адвокатов, – совершенно не следует никакого приготовления к сбыту и тем более покушения на сбыт. И никто в это не верит, тем более что на старте МВД уже было поймано на вранье. Чтобы доказать покушение на сбыт, необходимо множество правильно оформленных ОРМ, которые подписывает начальник отдела или начальник полиции. Мало того, эти документы должны быть опубликованы в деле, озвучены в суде, т. е. рассекречены. Если они есть, то станут известны. Если их нет, тогда вообще ничего нет и обязаны прекратить все и оправдать. Оформить такое задним числом очень сложно.
<...> А дело по наркотикам похоронить невозможно, потому что наличие наркотиков – уже материальный состав преступления, и раскрывать придется. И за этим сейчас наблюдает вся страна. Мне кажется, они загнали себя в ловушку и поэтому не могут включить задний ход.
основатель партии «Яблоко»
Думаю, что журналисту Ивану Голунову сотрудники полиции подбросили наркотики. И все так думают. <...> Иван Голунов широко известен как один из лучших в стране журналистов-расследователей. Объектом его расследований часто становились московские чиновники. Голунов, в частности, писал об элитной недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, о планах столичной мэрии по вывозу мусора в другие регионы страны, о черных кредиторах, отнявших у москвичей более 500 квартир. И сейчас ему нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. И то, что случилось с Иваном Голуновым, в любой момент может случиться с каждым.