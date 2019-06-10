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Журналисты планируют в День России провести марш в поддержку Голунова

В Москве 12 июня, в День России, пройдет марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о покушении на сбыт наркотиков. Организаторы акции – российские журналисты и активисты: Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорится на странице мероприятия в Facebook.

Мероприятие не согласовано с московскими властями. «Мы выходим мирно, в руках мы будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому мы не будем согласовывать наш марш», – уточнили организаторы акции. Они выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать проведению акции.

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10 июня три главные деловые газеты России – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК – впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова. На обложках изданий написано «Я/Мы Иван Голунов». Редакции потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования в отношении Голунова, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к его задержанию.

Голунов – журналист-расследователь, до «Медузы» он работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях» и РБК. Днем 6 июня Голунов был задержан в центре Москвы. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств (ст. 30 и 228.1 УК). 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест, запретив ему пользоваться телефоном и интернетом. Голунов вину не признал. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с его профессиональной деятельностью. По словам Голунова, незадолго до задержания он сдал редактору статью о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Голунов уточнил, что при задержании его избили и на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.

Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что эксперты не нашли в моче Голунова следов наркотиков. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты «Агоры») уточнил, что эксперты МВД также не обнаружили следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста.

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