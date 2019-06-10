ОНК: Служба собственной безопасности МВД начала проверку по делу Голунова

Политика

Новости

Журналисты планируют в День России провести марш в поддержку Голунова

Группа журналистов и активистов объявила о планах 12 июня, в День России, провести в Москве марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о покушении на сбыт наркотиков. Среди организаторов – Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов, говорится на странице мероприятия в Facebook.

Мероприятие не согласовано с московскими властями. Как пишут организаторы акции, они планируют мирно нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому не стали согласовывать марш с властями. Организаторы выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать проведению акции.

«Ведомости» запросили комментарий представителя московской мэрии.

10 июня газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова. Редакции потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования в отношении Голунова, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к его задержанию.

Голунов сотрудничает с «Медузой», а до этого работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях» и РБК. Днем 6 июня он был задержан в центре Москвы. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, по этой статье грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест, запретив ему пользоваться телефоном и интернетом. Голунов вины не признает. На суде он заявил, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с его профессиональной деятельностью и его расследованием. По словам Голунова, незадолго до задержания он сдал редактору статью о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Голунов уточнил, что при задержании его избили и на протяжении 12 часов не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.

Накануне, 9 июня, телеведущий Дмитрий Киселев со ссылкой на главного нарколога Евгения Брюна сообщил, что эксперты не нашли в биологическом материале Голунова следов наркотиков. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты «Агоры») уточнил, что эксперты МВД также не обнаружили следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста. Из показаний понятого следует, что при задержании у Голунова обнаружили пакетик с наркотическим веществом, но он был в его рюкзаке, который сотрудники полиции держали за его спиной, а сам пакетик лежал сверху, хотя он бы перемешался с вещами, если бы лежал там давно, говорил на суде один из адвокатов журналиста – Дмитрий Джулай.

Кто вступился за Голунова