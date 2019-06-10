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Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в Следственный комитет

МВД передало московскому управлению Следственного комитета уголовное дело против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн. Ранее он просил о передаче дела прокурора Москвы. МВД и Следственный комитет пока не подтверждали эту информацию.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил «Медузе», что у защиты нет сведений о передаче дела в Следственный комитет. По его словам, в данный момент полиция проводит следственные действия по этому делу.

Дело против Голунова завели в УВД по ЗАО города Москвы. Позже оно было передано в главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Представитель московского главка полиции Юрий Титов пояснял, что это было сделано «в целях объективного и всестороннего расследования».

Голунова задержали 6 июня. В полиции заявили, что у него были обнаружены наркотики. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

По словам Голунова, наркотики ему подкинули. Он считает, что его преследуют в связи с профессиональной деятельностью и его расследованием. Эксперты не нашли следов наркотиков в биологических материалах Голунова, на его контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах.

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