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Адвокат: на изъятых в квартире Голунова предметах не нашли его отпечатков

Эксперты не нашли отпечатков пальцев журналиста «Медузы» Ивана Голунова на предметах, которые были изъяты в его квартире во время обыска. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба главного управления МВД по Москве сообщила, что на упаковках с наркотиками в рамках дела против Голунова найдены образцы ДНК нескольких человек.

Голунова задержали 6 июня, а 8 июня отправили под домашний арест. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). По версии МВД, после задержания у него нашли метилэфедрон, а при обыске в квартире — 5 кг кокаина.

Журналист вину не признает и заявляет, что наркотики ему подбросили. По его словам, при задержании его избили. МВД называет эту информацию не соответствующей действительности.

Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, рассказал 10 июня Бадамшин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расследование дела против журналиста вызвало большой резонанс, поэтому в Кремле очень внимательно наблюдают за ходом работы следователей.