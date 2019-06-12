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На акции в поддержку Голунова в Москве задержан корреспондент «Ведомостей»

Полиция задержала корреспондента газеты «Ведомости» Виталия Петлевого на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, об этом сообщил сам корреспондент. По его словам, он был задержан около Трубной площади. «Я шел поесть», – прокомментировал свое задержание журналист. Причину задержания Петлевому не объяснили. Позже его доставили в ОВД, а затем, спустя почти два часа после задержания, отпустили.

По данным «ОВД-инфо» на 13.20, полиция задержала 94 человека. Телерадиокорпорация BBC сообщила ранее, что среди задержанных журналисты агентства Reuters, газеты «Коммерсантъ», телеканала «Дождь», издания «Медуза» и других. Полиция задержала также политика Алексея Навального. В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, и тех, кто за них заступается, заметил корреспондент «Ведомостей».

О планах провести в Москве марш в поддержку Голунова группа журналистов и активистов сообщила 10 июня. Инициаторы акции на странице мероприятия в Facebook уточнили, что не будут согласовывать ее с властями Москвы, так как намерены мирно нести в руках газеты со статьями о журналисте. 11 июня часть организаторов акции все же встретилась с представителями московской мэрии, чтобы обсудить «безопасный маршрут» марша, однако им не удалось его согласовать. Утром 12 июня, в день проведения акции, мэрия Москвы призвала организаторов и желающих в ней участвовать отказаться от этих планов.

Иван Голунов – журналист-расследователь, он работает в интернет-издании «Медуза». До этого Голунов писал также для «Новой газеты», Forbes, «Ведомостей», РБК и других изданий. Голунов был задержан в центре Москвы днем 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотических средств, суд отправил его под домашний арест. Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связывал свое преследование с профессиональной деятельностью. Дело Голунова получило широкий резонанс: в его поддержку высказались известные культурные деятели, журналисты и правозащитники. О деле Голунова был проинформирован президент Владимир Путин.

11 июня руководитель МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело в отношении Голунова прекращено. Полиция не нашла доказательств его участия в совершении преступления. Сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Колокольцев заявил, что попросит президента уволить начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина. В тот же день Голунов был освобожден из-под домашнего ареста. Журналист сообщил, что не планирует идти на марш в свою поддержку. «Нет, наверное, не пойду. Я хотел бы прийти в себя», – объяснил он.

Задержания на марше в поддержку Ивана Голунова. Фотографии