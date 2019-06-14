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Британский суд рассмотрит вопрос экстрадиции Ассанжа в США в 2020 году

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предстанет перед британским судом по вопросу об экстрадиции 25 февраля 2020 г., сообщает Reuters. Сейчас Ассанж отбывает 50-недельный срок в британской тюрьме «Белмарш» за нарушение условий освобождения под залог. Он предстал перед судом Вестминстерского магистрата по видеосвязи.

Накануне руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США. Далее по британскому законодательству дело должно быть передано в суд.

Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий американских властей в Ираке и Афганистане. Вскоре после этого в Швеции началось расследование по заявлению двух женщин, обвинивших Ассанжа в сексуальных притязаниях. В рамках расследования Швеция добилась выдачи ордера на арест Ассанжа. В 2012 г. Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2017 г. расследование в Швеции приостановили, но весной 2019 г. оно возобновилось.

В посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж провел почти семь лет. В апреле 2019 г. власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство в Лондоне и арестовать Ассанжа. После этого шведская прокуратура заявила о намерении экстрадировать Ассанжа в страну, но суд решил, что в этом нет необходимости.

Сейчас экстрадиции Ассанжа добиваются власти США, где он обвиняется в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. Обвинение было предъявлено ему заочно еще 6 марта 2018 г. По версии властей США, для взлома компьютера в 2010 г. Ассанж вступил в сговор с американским военнослужащим Брэдли Мэннингом (в 2013 г. приговорен к 35 годам тюрьмы, но вышел на свободу в 2017 г.). Также власти США в мае 2019 г. предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. В совокупности по всем обвинениям американских властей основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы. Свою вину Ассанж не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве