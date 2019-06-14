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Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников

Ведомости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее с подобной инициативой выступал Минюст. Министерство заявило, что готовит соответствующий законопроект в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг. Он был утвержден указом президента Владимира Путина от 29 июня 2018 г. Володин поручил профильному Комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к этой работе, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть проект закона в весеннюю сессию.

Сейчас российское законодательство предусматривает механизм, позволяющий обращать в доход России объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги чиновников, которые не представили сведения о законности их приобретения, говорилось в сообщении Минюста. Новый законопроект позволит изымать еще и денежные средства чиновников, если данная сумма превышает общий доход представителя власти и его супруги (супруга), а ее законность не может быть доказана.

10 богатейших парламентариев, Володин и Матвиенко

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Политика
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Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии в поддержку Голунова

Ведомости
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Власти Москвы согласовали запланированный на 23 июня митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом говорится в сообщении департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, передает ТАСС.

Организаторы митинга, уточнила пресс-служба ведомства — члены незарегистрированной Либертарианской партии России Ярослав Конвей, Игорь Ефремов и Антон Овчаров. Акция пройдет с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Заявленное число участников — 20 000 человек.

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов на своей странице в Twitter написал, что бумаги, подтверждающей согласование митинга, у партии пока нет.

Заявка на митинг Либертарианская партия подавала совместно с Профсоюзом журналистов и работников СМИ 10 июня. 13 июня партия объявляла, что московские власти отказываются согласовать акцию. Сопредседатель профсоюза Антон Карлинер также рассказал «МБХ Медиа», что акция согласована, но отметил, что у него также нет документа, который бы подтверждал это.

Ранее 14 июня власти Москвы согласовали также акцию в поддержку Голунова, которая запланирована на 16 июня. Ее инициаторы — председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

12 июня в Москве прошла акция в поддержку Голунова, которая не была согласована. В ходе нее были задержаны почти 550 человек.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

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Финансы
Новости

Набиуллина назвала вредным ограничение сроков владения санированными банками

Ведомости
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что законодательное ограничение регулятора в сроках владения санированными банками было бы чрезмерным или даже вредным. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.  

Набиуллина отметила, что ЦБ сейчас готовит к продаже санированные банки. Например, «Открытие» может быть продано в 2021 г. «Законодательное ограничение, на мой взгляд, здесь излишне, а, может быть, даже вредно», — подчеркнула председатель ЦБ. Она добавила, что если и вводить ограничение, то оно должно распространяться не только на владение банками, но и на любые другие нестратегические активы. «У нас большая доля государства не только в банковском секторе, хочу заметить», — сказала Набиуллина. 

По мнению председателя ЦБ, введение конкретных сроков владения санированными банками приведет к снижению их цены. «Инвесторы будут предполагать, что, несмотря на конъюнктурные условия, собственник будет продавать актив. Это, конечно, приведет к тому, что давление на понижение цены этого актива будет возрастать. И мы вынуждены будем платить большой дисконт», — пояснила Набиуллина. 

Продажа всегда зависит от конъюнктуры, продолжила она. «У нас нет желания ждать блестящей конъюнктуры. Но если мы будем видеть, что это временный какой-то большой провал конъюнктуры, то в это время выходить с продажей ни один разумный собственник не будет. Поэтому определенная гибкость здесь должна быть», — заключила председатель ЦБ. 

Ранее президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков. По его словам, за два года «Центральный банк прикупил или забрал банков на 6,5 трлн руб.». «ЦБ говорит, что это временная мера, но ничего не бывает более постоянного, чем временное», — сказал Костин, объяснив таким образом свое предложение.

ЦБ занялся санацией банков в 2017 г. Тогда на санацию отправились «ФК «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позже ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк, а также Московский индустриальный банк.

Экономика
Новости

ЦБ может дважды снизить ключевую ставку до конца года

Ведомости
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что ключевая ставка может быть еще два раза снижена до конца 2019 г. «Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 г. Это означает, возможно, одно, а возможно, и два понижения ставки в этом году», – сказала Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

При этом, по словам председателя ЦБ, в следующий раз ставка может быть понижена на одном из трех ближайших заседаний совета директоров регулятора. «Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов», – подчеркнула Набиуллина.

В пятницу, 14 июня, совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters. Регулятор снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 г. При этом ЦБ отметил, что рост экономики в первой половине 2019 г. оказался ниже его ожиданий. В связи с этим регулятор снизил прогноз инфляции в текущем году с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. Прогноз по темпам роста ВВП понижен с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Конституционный суд: Порошенко превысил полномочия при создании комиссии по тарифам

Ведомости
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Решение бывшего президента Украины Петра Порошенко создать комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, неконституционно. К такому выводу пришел Конституционный суд Украины.

Суд посчитал, что комиссия имеет признаки центрального органа исполнительной власти. Согласно Конституции Украины, такой орган может быть создан только кабинетом министров и должен подчиняться ему.

Президент также получил право назначать и увольнять членов комиссии. Однако такие полномочия выходят за пределы конституционной компетенции главы государства, пояснил Конституционный суд.

Деятельность комиссии была связана со многими скандалами, отмечает телеканал «112». Ее обвиняли в принятии решений в интересах Порошенко и его окружения, в том числе при введении формулы «Роттердам +», которая привела к повышению тарифов для населения и промышленности.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Danone подал иск к «Савушкину продукту» из-за дизайна упаковки для йогурта

Ведомости
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Российское подразделение Danone – ОАО «Данон Россия» – подало в суд на белорусского производителя молочных продуктов ОАО «Савушкин продукт». Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке, обратил внимание РБК.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Сумма исковых требований – 88 млн руб.

Как рассказал РБК представитель российского офиса Danone, компания отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов. По версии Danone, в 2018 г. «Савушкин продукт», который также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменил дизайн линейки своей продукции «Оптималь», сделав его сходным с дизайном линейки Danone – «Активиа».

Представитель Danone отметил, что до подачи иска компания неоднократно требовала от «Савушкина продукта» изменить дизайн, но ни на одно письмо не получила ответа. Он добавил, что Danone тратит на дизайн и продвижение «колоссальные средства».

Пресс-служба «Савушкина продукта» не ответила на запрос РБК.

«Савушкин продукт» – крупнейший производитель молочных продуктов в Белоруссии. Он является крупным поставщиком в Россию и другие страны Восточной Европы.

«Активиа» – второй крупнейший по выручке бренд Danone по итогам 2018 г., говорится в отчетности компании.

Технологии
Новости

ФАС потребует от «Билайна» и Mail.ru Group разъяснить их конфликт

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросит у «Билайна» и Mail.ru Group разъяснения из-за их конфликта. Об этом через пресс-службу ФАС заявил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Сложившаяся ситуация «не является нормальной» и затрагивает «значительное количество пользователей», подчеркнула ФАС. Регулятор добавил, что может провести «дополнительный детальный анализ рынка», чтобы подобные ситуации на рынке не повторялись.

Mail.ru Group готова объяснить свой действия ФАС, заявила пресс-служба компании. «Мы также будем благодарны, если ФАС даст оценку действий оператора, который, пользуясь монопольным положением, поставил нас в абсолютно не рыночные условия и вынудил платить в шесть раз больше», – подчеркнула пресс-служба интернет-компании.

Пресс-служба «Билайна» заявила, что компания приветствует намерение ФАС и открыта для того, чтобы предоставить регулятору информацию: «Мы заинтересованы в скорейшем и объективном рассмотрении вопроса в целях восстановления качественной работы сервисов для наших абонентов».

Ранее 14 июня пользователи «Билайна» пожаловались на замедление работы сервисов Mail.ru Group. «Билайн» сообщил, что ограничение доступа его клиентов в России к сервисам Mail.ru Group зафиксировал еще 10 июня. Изначально оператор объяснил сбои техническими проблемами со стороны интернет-компании, но позднее пояснил, что Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между «Билайном» и Mail.ru.

Как пояснила Mail.ru Group, она отключила оператора от прямого канала бесплатного трафика, поскольку тот в одностороннем порядке решил повысить в шесть раз стоимость услуг SMS. Речь идет о сервисных сообщениях, которые получает пользователь, например при смене пароля. Для пользователя такие сообщения обходятся бесплатно, но Mail.ru Group платит за каждое. Источник «Ведомостей» в Mail.ru Group говорит, что ее расходы могут вырасти на миллионы рублей.

Бизнес
Новости

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе аккаунтов в соцсетях

Ведомости
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Материал Reuters о перелетах главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина содержит признаки слежки и взлома аккаунтов в социальных сетях. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте.

По данным компании, в рамках «тотальный слежки» Reuters использует «технологии специальных служб». Также, как утверждает «Роснефть», агентство взламывает закрытые аккаунты в соцсетях не только Сечина, но членов его семьи и их окружения.

Перелеты Сечина и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках предусматриваются трудовым соглашением, отмечается в пресс-релизе компании. «Роснефть» также обратила внимание и на то, что протокол ряда мероприятий с партнерами предполагает участие членов семьи.

Компания обвинила Reuters в «беспрецедентной избирательности» и отметила, что материалы агентства направлены «на дискредитацию одного из представителей российского бизнеса». В этой связи «Роснефть» рассматривает возможность судебной защиты, подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее 14 июня Reuters опубликовало материал о том, что корпоративные самолеты «Роснефти» летали на курорты в то же время, когда там отдыхали Сечин или люди из его окружения. Агентство отследило 290 рейсов компании в период с начала 2015 г. по май 2019 г. Из них 96, согласно данным Reuters, пришлись на праздничные дни или на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника. Reuters утверждает, что за указанный период корпоративные самолеты «Роснефти» восемь раз летали на Сардинию, 15 раз – на Мальдивы, семь раз – в испанскую Пальма-де-Майорка. «Роснефть» не публиковала информацию об официальных мероприятиях в этих местах. При этом бывшая жена Сечина и его друзья публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест.

В апреле этого года Reuters опубликовало материал о том, что власти Венесуэлы якобы пользуются услугами «Роснефти» для обхода санкций США. «Роснефть» обвинила агентство в «откровенной лжи» и «информационной диверсии», пригрозив обращением в правоохранительные органы. Reuters свою публикацию исправило.

Бизнес
Новости

Bayer потратит 5 млрд евро на создание альтернатив гербицидам из-за судебных исков

Ведомости
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Немецкая компания Bayer в течение 10 лет инвестирует 5 млрд евро в разработку альтернативных гербицидам средств от сорняков, сообщает газета Financial Times. Таким образом компания пытается справиться с последствиями исков, в которых утверждается, что гербициды на основе глифосата вызывают рак. В то же время глифосат продолжит «играть важную роль» в продуктах компании, но она хочет предложить больше возможностей клиентам, отметили в Bayer.

Bayer столкнулась с общественным давлением и тысячами исков после того, как в 2018 г. купила американский агроконцерн Monsanto за $63 млрд. В исках шла речь о том, что гербициды производства Monsanto – Roundup и Ranger Pro – представляют угрозу здоровью тех, кто с их помощью борется с сорняками. Компания все обвинения в свой адрес отрицает. Единого мнения о последствиях использования глифосфата, самого распространенного элемента в гербицидах, нет. Международное агентство по исследованию рака называет это вещество «вероятно канцерогенным». Агентство по охране окружающей среды (EPA) США считает, что глифосат безопасен при осторожном использовании.

Тем не менее в августе 2018 г. Bayer проиграла суд по иску садовника Диуэйна Джонсона, которому был вынуждена выплатить почти $80 млн. Истец утверждал, что получил онкологическое заболевание из-за того, что использовал Roundup. В аналогичном деле, разбиравшемся 20 марта того же года, истец Эдвин Хардеман, использовавший этот же гербицид в течение 10 лет, доказал, что гербицид вызвал у него развитие неходжкинской лимфомы. В середине мая суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) удовлетворил подобный иск Элвы и Альберты Пиллиоид и потребовал от Bayer выплатить истцам $2 млрд компенсации. Пиллиоид удалось доказать, что от использования Roundup у них возникла лимфома.

Председатель совета директоров Bayer Вернер Бауманн, комментируя решение об инвестициях, отметил, что компания продолжает процесс интеграции с Monsanto и нацелена на обеспечение прозрачности и устойчивости всего своего бизнеса. Bayer, по его словам, также планирует сократить воздействие на окружающую среду на 30% к 2030 г. в рамках мер по «решению вопросов и проблем», связанных с покупкой американского агроконцерна.

Политика
Новости

Британский суд рассмотрит вопрос экстрадиции Ассанжа в США в 2020 году

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предстанет перед британским судом по вопросу об экстрадиции 25 февраля 2020 г., сообщает Reuters. Сейчас Ассанж отбывает 50-недельный срок в британской тюрьме «Белмарш» за нарушение условий освобождения под залог. Он предстал перед судом Вестминстерского магистрата по видеосвязи.

Накануне руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США. Далее по британскому законодательству дело должно быть передано в суд.

Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий американских властей в Ираке и Афганистане. Вскоре после этого в Швеции началось расследование по заявлению двух женщин, обвинивших Ассанжа в сексуальных притязаниях. В рамках расследования Швеция добилась выдачи ордера на арест Ассанжа. В 2012 г. Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2017 г. расследование в Швеции приостановили, но весной 2019 г. оно возобновилось.

В посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж провел почти семь лет. В апреле 2019 г. власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство в Лондоне и арестовать Ассанжа. После этого шведская прокуратура заявила о намерении экстрадировать Ассанжа в страну, но суд решил, что в этом нет необходимости.

Сейчас экстрадиции Ассанжа добиваются власти США, где он обвиняется в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. Обвинение было предъявлено ему заочно еще 6 марта 2018 г. По версии властей США, для взлома компьютера в 2010 г. Ассанж вступил в сговор с американским военнослужащим Брэдли Мэннингом (в 2013 г. приговорен к 35 годам тюрьмы, но вышел на свободу в 2017 г.). Также власти США в мае 2019 г. предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. В совокупности по всем обвинениям американских властей основателю WikiLeaks грозит до 175 лет лишения свободы. Свою вину Ассанж не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

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Технологии
Новости

«Ростелеком» завершит покупку Tele2 до конца года

Ведомости
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«Ростелеком» рассчитывает, что летом правительство утвердит покупку оператора Tele2 («Т2 РТК холдинг»), а сама сделка закроется до конца года, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский. «Мы работаем с правительством, мы продвигаемся вперед. И, как я всегда говорю, ожидаем, что летом все необходимые документы выйдут», – сказал он.

В марте «Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% Tele2, и теперь стороны обсуждают технические моменты. Осеевский заверял, что Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, а выручка объединенной компании составит около 500 млрд руб.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров.

Сумму и детали сделки стороны не раскрывали. В январе стало известно, что обсуждается оценка Tele2 в 240 млрд руб., об этом рассказывали источники «Ведомостей», знающие это от членов совета директоров Tele2 и сотрудников акционеров «Ростелекома».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Huawei перенес начало продаж смартфона со складывающимся экраном

Ведомости
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Китайская Huawei перенесла с июня на сентябрь старт продаж смартфона со складывающимся экраном Mate X, передает The Wall Street Journal со ссылкой на старшего вице-президента компании Винсента Пенга. Смартфон предварительно был оценен в $2600 (более 167 000 руб.) По словам Пенга, причина задержки – в необходимости дополнительных тестов инновационного экрана.

Перенос продаж не связан с проблемами, которые возникли у Huawei в США, утверждал Пенг.

В середине мая Huawei попала в черный список министерства торговли США, из-за которого с китайским производителем приостановили работу сразу несколько крупных американских компаний. В их числе была Alphabet Inc. – материнская компания Google, сообщал Reuters. Разрыв отношений с Google грозит Huawei тем, что производитель сможет устанавливать на свои смартфоны публичную версию операционной системы Android, но не другие сервисы корпорации (например Gmail, Google Maps, YouTube). Facebook больше не будет разрешать предустанавливать свои приложения, включая Instagram и WhatsApp, на смартфоны Huawei, писал Reuters.

Сейчас Huawei в ускоренном режиме занимается разработкой собственной операционной системы для смартфонов и планшетов, которая получила название HongMeng, заявил в марте исполнительный директор компании Ричард Ю в интервью немецкой Die Welt. «Мы подготовили нашу собственную операционную систему. Это наш план Б. Но, конечно, мы бы предпочли работать с экосистемами Google и Microsoft». Американский телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании в конце мая сообщил, что Huawei может запустить свою операционную систему уже в этом году.

Один из главных конкурентов Huawei – корейский производитель Samsung Electronics. Эта компания также работала над созданием смартфона со складывающимся экраном Galaxy Fold, но его продажи были отложены из-за проблем, обнаруженных пользователями при тестировании устройства. Galaxy Fold был предварительно оценен в $2000 (около 129 000 руб.)

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

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