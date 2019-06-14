Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Ранее с подобной инициативой выступал Минюст. Министерство заявило, что готовит соответствующий законопроект в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг. Он был утвержден указом президента Владимира Путина от 29 июня 2018 г. Володин поручил профильному Комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к этой работе, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть проект закона в весеннюю сессию.
Сейчас российское законодательство предусматривает механизм, позволяющий обращать в доход России объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги чиновников, которые не представили сведения о законности их приобретения, говорилось в сообщении Минюста. Новый законопроект позволит изымать еще и денежные средства чиновников, если данная сумма превышает общий доход представителя власти и его супруги (супруга), а ее законность не может быть доказана.
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Доход депутата Леонида Симановского в прошлом году составил 424,309 млн руб. Его супруга задекларировала доход в 27,255 млн руб. Они владеют двумя земельными участками, жилым домом, гостевым домом и тремя квартирами. У Симановского два автомобиля Mercedes и два маломерных судна – Buster L и North Silver PRO. Его жена владеет Mercedes ML 350 и катером Aquador 32C