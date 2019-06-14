Голунов дал первое интервью после прекращения уголовного дела
Журналист «Медузы» Иван Голунов дал телеведущей Ксении Собчак первое интервью после того, как с него было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Голунов признался, что получал угрозы до начала преследования и сейчас все еще опасается за свою безопасность. «Есть какие-то опасения за собственную безопасность, потому что пока не очень понятная ситуация, не очень понятно, что чувствуют оперативники, у которых и в фантазии не было, что это может так обернуться», – пояснил журналист.
Голунов рассказал, что в день задержания, 6 июня, он шел на встречу с журналистом Ильей Васюниным, чтобы обсудить «вопросы по мэрии Москвы». Журналисты договорились встретиться в «Шоколаднице» на Цветном бульваре, но до кафе Голунов не дошел. Он был задержан людьми в гражданской одежде, которые затолкали его в машину и повезли в УВД по ЗАО Москвы. Там, по словам журналиста, его заставили раздеться догола для досмотра и попытались снять отпечатки пальцев, не разрешая связаться с адвокатом или предупредить о задержании близких. Адвокат у Голунова появился лишь спустя 15 часов после задержания.
Журналист добавил, что был избит одним из задержавших его оперативников по имени Максим Уметбаев. По словам Голунова, Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь, когда тот упал и лежал на земле. Инцидент произошел в наркодиспансере, куда Голунова привезли из УВД по ЗАО Москвы для медицинского освидетельствования. Вопросы у Голунова также вызвали понятые, найденные оперативниками, для сопровождения обыска в его квартире. С одним из них сотрудники правоохранительных органов могли быть знакомы, предположил журналист. Он уточнил, что один из оперативников поинтересовался у понятого, одетого в медицинскую маску: «Привет, Серега, ты что, болеешь?» С понятым по имени Сергей здоровались и другие сотрудники УВД по ЗАО Москвы. На вопросы Голунова о знакомстве с понятым оперативник ответил, что увидел его имя в протоколе.
На этой неделе, 11 июня, МВД сняло с Голунова все обвинения, вечером того же дня он вышел на свободу. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что все сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. 13 июня президент Владимир Путин по просьбе Колокольцева уволил двух генералов МВД за дело против журналиста – начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Голунов в интервью Собчак отметил, что не знает, кто мог быть заказчиком дела против него, но последние его расследования касались «черных кредиторов» – микрофинансовых организаций, которые обманом захватывают жилье должников в Москве и Московской области, а также связей управления ФСБ по Москве и Московской области с похоронным бизнесом. Последнее расследование будет опубликовано в течение месяца.
Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела
18 июля 2013 г. Ленинский райсуд Кирова признал политика Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными в хищении 16 млн руб. у ГУП «Кировлес» и приговорил их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда. Сразу после этого в нескольких городах России начались «народные сходы» в поддержку осужденных. В центре Москвы собралось, по разным оценкам, от 2500 до 10 000 человек, более 110 из них были задержаны
21 января 2015 г. сотрудники ФСБ арестовали жительницу Смоленской области многодетную мать Светлану Давыдову по обвинению в государственной измене. По версии следствия, она сообщила по телефону в посольство Украины, что военнослужащие расположенной вблизи ее дома воинской части ГРУ, возможно, едут в командировку в Донбасс. Арест Давыдовой вызвал критику в соцсетях и множество публикаций в СМИ
8 ноября 2016 г. Катайский райсуд Курганской области приговорил сотрудницу детсада Евгению Чудновец к шести месяцам лишения свободы (позже срок снизили до пяти месяцев). Ее обвинили в распространении детской порнографии путем репоста в соцсети видеоролика об издевательствах вожатых детского лагеря над раздетым ребенком.
В соцсетях и СМИ началась кампания в поддержку осужденной, петиция на портале change.org набрала более 127 000 подписей. На пресс-конференции 23 декабря вопрос о Чудновец был задан президенту Владимиру Путину, который пообещал разобраться в этом деле
16 марта 2018 г. суд арестовал шесть членов движения «Новое величие», включая 17-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Активистам, якобы готовившим государственный переворот, предъявили обвинение в организации экстремистского сообщества, хотя обвиняемые утверждали, что «Новое величие» создали и координировали сотрудники правоохранительных органов
16 августа суд удовлетворил ходатайства следствия о переводе Павликовой и Дубовик под домашний арест. 28 мая 2019 г. началось рассмотрение дела «Нового величия» по существу
22 января 2018 г. Черемушкинский суд Москвы приговорил врача-гематолога Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы. Суд решил, что при проведении забора костного мозга она совершила ошибку, повлекшую гибель пациента. Приговор вызвал возмущение врачебного сообщества: за два дня было собрано более 25 000 подписей, главврачи московских медучреждений написали открытые письма об опасности преследования медиков за ошибки, не связанные с халатностью. К более объективному изучению дела Мисюриной призвали мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер правительства России Ольга Голодец
Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему были предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. По словам адвокатов, задержание журналиста происходило с многочисленными нарушениями. Сам Голунов заявлял о своей невиновности. Он связывал задержание с выпущенным им расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Коллеги и друзья Голунова считали, что уголовное дело против журналиста сфабриковано