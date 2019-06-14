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Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии в поддержку Голунова

Власти Москвы согласовали запланированный на 23 июня митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом говорится в сообщении департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, передает ТАСС.

Организаторы митинга, уточнила пресс-служба ведомства, – члены незарегистрированной Либертарианской партии России Ярослав Конвей, Игорь Ефремов и Антон Овчаров. Акция пройдет с 17.00 до 19.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Заявленное число участников – 20 000 человек.

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов на своей странице в Twitter написал, что бумаги, подтверждающей согласование митинга, у партии пока нет.

Заявку на митинг Либертарианская партия подавала совместно с профсоюзом журналистов и работников СМИ 10 июня. 13 июня партия объявляла, что московские власти отказываются согласовать акцию. Сопредседатель профсоюза Антон Карлинер также рассказал «МБХ медиа», что акция согласована, но отметил, что у него нет документа, который бы подтверждал это.

Ранее 14 июня власти Москвы согласовали также акцию в поддержку Голунова, которая запланирована на 16 июня. Ее инициаторы – председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

12 июня в Москве прошла акция в поддержку Голунова, которая не была согласована. В ходе нее, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны почти 530 человек.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.