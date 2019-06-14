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В Москве задержали бывшего владельца табачного дистрибутора «Оптима»

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Карабанов.

По его словам, Худояну предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Мошенничество, по версии следствия, выражалось «в виде похищения трех земельных участков», рассказал Карабанов.

Сумма причиненного ущерба оценивается в $10 млн, отметил адвокат. Других подробностей он не привел.

Полиция пока не подтверждала задержание Худояна. На сайте ГУ МВД по Москве информации о задержании и деле нет.

«Оптима» была основана в 2002 г., а в 2007 г. объединилась с дистрибуторской группой «Мегаполис». Как писал тогда «Коммерсантъ», на август 2006 г. 100% акций компании принадлежали единственному акционеру и на рынке владельцем компании считали предпринимателя Альберта Худояна.

Худоян – владелец девелоперской компании Optima Development. В марте этого года она продала строящийся в Москве жилой комплекс «Прайм парк» инвестиционному подразделению «Альфа-групп» – компании А1. Это пока единственный реализованный девелопером Худояна проект.